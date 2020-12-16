До 114 единиц снегоуборочной техники выведут ночью на дороги Барнаула

Для очистки дорог Барнаула в ночь на 17 декабря муниципальное предприятие "Автодорстрой" привлечет 114 единиц снегоуборочной техники, 24 из которых – наемные. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

В горадминистрации отметили, что в работах задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, а также лаповые и фронтальные снегопогрузчики.

"Планируется вывоз снега с проспектов Ленина до площади Баварина до площади Октября, Социалистического, Космонавтов от проспекта Ленина до улицы Попова, с улиц Ползунова, Пушкина в границах проспектов Ленина и Социалистического, Балтийской, Пионеров, Сизова, Советской, Молодежной от проспекта Красноармейского до улицы Челюскинцев, Эмилии Алесеевой от Попова до Малахова, с парковки на улице Ляпидевского", — сказано в сообщении.

В связи с этим барнаульцев призывают отказаться от поездок на личном транспорте. В противном случае водителям настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники.