90 снегоуборочных машин будут чистить улицы Барнаула 18 декабря

На уборке дорог Барнаула от снега 18 декабря МБУ "Автодорстрой" задействует до 90 единиц техники, из которых 22 – привлеченные снегоуборочные машины от сторонних организаций. К ручной очистке тротуаров, подходов к пешеходным переходам, остановок и лестниц привлекли 148 рабочих.

Как пишет пресс-центр мэрии, в ночь с 18 на 19 декабря силами МБУ "Автодорстрой" с дорог краевой столицы было убрано более 4,1 тысячи тонн снега. Для обеспечения безопасного движения подъемы, спуски, перекрестки и мосты обработали противогололедными материалами – за ночь дорожники израсходовали 83 тонны песчано-соляной смеси.

Всего ночью на улицах работали 125 единиц снегоуборочной техники, из которых 30 – наемные. Дополнительно в работе участвовали автогрейдеры, самосвалы и погрузчики.