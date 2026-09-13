Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер после падения на сцене

Ему было 70 лет

13 сентября 2026, 18:05, ИА Амител

Геннадий Спириденков / Фото: пресс-служба театра "Комедианты"

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков скончался в возрасте 70 лет, сообщили в пресс-службе театра "Комедианты". Об этом пишет РИА Новости.

"Да, к сожалению, ушел из жизни, ночью", — сказала собеседница агентства.

Как рассказали очевидцы и знакомые актера, он упал во время представления. Несмотря на своевременную помощь медиков, спасти Спириденкова не удалось, пишет StarHit.

"Он просто упал, вызвали скорую. Они вроде бы завели сердце, увезли в Мариинскую больницу. И в реанимации он ночью ушел от нас", — рассказала знакомая актера.

По словам дочери Спириденкова, у него началось желудочно-кишечное кровотечение, на сцене он пережил клиническую смерть. Уже в больнице оторвался тромб и перекрыл легочную артерию.

Об артисте

Геннадий Спириденков — заслуженный артист России, актер театра и кино, артист разговорного жанра "Петербург-концерта" и драматического театра "Комедианты".

Зрители хорошо знают его по "Улицам разбитых фонарей", "Тайнам следствия", "Невскому", "Ментовским войнам", "Литейному", "Агенту особого назначения". В его фильмографии — более 50 работ.