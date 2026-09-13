На Алтае несколько дней ищут пропавшего 15-летнего подростка
Парень вышел из дома и не вернулся
13 сентября 2026, 17:05, ИА Амител
Ориентировка с приметами пропавшего / Фото: Национальный Центр Республики Алтай
В Республике Алтай с 10 сентября ищут пропавшего 15-летнего Владислава Филонова. Об этом сообщает Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
В селе Чемал подросток вышел из дома на ул. Пчелкина, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Приметы
- Рост около 180 см;
- худощавое телосложение;
- темные волосы.
Школьник был одет в черную толстовку и такого же цвета спортивные штаны.
17:18:26 13-09-2026
На Алтае это где определитесь...
18:29:28 13-09-2026
Вежливый Человек (17:18:26 13-09-2026) На Алтае это где определитесь...... Всё довольно ясно. Подучи географию. Хотя бы местную