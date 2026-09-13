На Алтае несколько дней ищут пропавшего 15-летнего подростка

Парень вышел из дома и не вернулся

13 сентября 2026, 17:05, ИА Амител

Ориентировка с приметами пропавшего / Фото: Национальный Центр Республики Алтай

В Республике Алтай с 10 сентября ищут пропавшего 15-летнего Владислава Филонова. Об этом сообщает Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В селе Чемал подросток вышел из дома на ул. Пчелкина, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы

Рост около 180 см;

худощавое телосложение;

темные волосы.

Школьник был одет в черную толстовку и такого же цвета спортивные штаны.