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На Алтае несколько дней ищут пропавшего 15-летнего подростка

Парень вышел из дома и не вернулся

13 сентября 2026, 17:05, ИА Амител

Ориентировка с приметами пропавшего / Фото: Национальный Центр Республики Алтай
Ориентировка с приметами пропавшего / Фото: Национальный Центр Республики Алтай

В Республике Алтай с 10 сентября ищут пропавшего 15-летнего Владислава Филонова. Об этом сообщает Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. 

В селе Чемал подросток вышел из дома на ул. Пчелкина, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы 

  • Рост около 180 см;
  • худощавое телосложение;
  • темные волосы.

Школьник был одет в черную толстовку и такого же цвета спортивные штаны.

дети пропал человек Республика Алтай
       

Комментарии 2

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Вежливый Человек

17:18:26 13-09-2026

На Алтае это где определитесь...

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Гость

18:29:28 13-09-2026

Вежливый Человек (17:18:26 13-09-2026) На Алтае это где определитесь...... Всё довольно ясно. Подучи географию. Хотя бы местную

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