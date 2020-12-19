В Подмосковье наручники спасли жизнь полицейскому

В подмосковном Егорьевске мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Пуля попала в наручники одного из сотрудников, что спасло ему жизнь.

"Мужчина открыл огонь по полицейским, пуля попала в наручники на груди сотрудника полиции, застряв среди звеньев", – рассказал собеседник агентства РИА Новости.

По словам источника, виновник происшествия покончил с собой. Органы проверяют эту информацию.

Ранее amic.ru писал о том, что конфликт, вылившийся в стрельбу, произошел в одном из пивных баров Новоалтайска в минувшие выходные. В ночное время компания мужчин распивала спиртное в баре на улице Космонавтов. Один из них достал травматический пистолет и начал стрелять.