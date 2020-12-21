Барнаульцы заставили машинами новую автобусную остановку

Для изменения автобусных маршрутов в Барнауле сделали новую автобусную остановку. Оказалось, что не все в городе понимают, для чего они нужны.

В сообществе Barnaul 22 рассказали о том, что остановка на Взлетной к запуску автобусов оказалась не готова. Во-первых, ее забыли очистить от последствий вчерашней метели, а во-вторых, несколько водителей решили, что это отличное место для того, чтобы бросить здесь автомобили.

"Однако... Маршруты-то изменили, а остановочные пункты остались не подготовленными: не расчищены от снега, не убраны машины", – написал подписчик сообщества.

Ранее amic.ru писал о том, что с 21 декабря в Барнауле изменят схему движения нескольких пассажирских автобусов. В горадминистрации подчеркнули, что указанные изменения позволят улучшить транспортное обслуживание поселка Научный городок и новых кварталов краевой столицы, а также снизить загруженность пересечения улицы Сергея Ускова с малым Павловским трактом.