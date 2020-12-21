Барнаульцы заставили машинами новую автобусную остановку

Для изменения автобусных маршрутов в Барнауле сделали новую автобусную остановку. Оказалось, что не все в городе понимают, для чего они нужны.
В сообществе Barnaul 22 рассказали о том, что остановка на Взлетной к запуску автобусов оказалась не готова. Во-первых, ее забыли очистить от последствий вчерашней метели, а во-вторых, несколько водителей решили, что это отличное место для того, чтобы бросить здесь автомобили.
"Однако... Маршруты-то изменили, а остановочные пункты остались не подготовленными: не расчищены от снега, не убраны машины", – написал подписчик сообщества.
Ранее amic.ru писал о том, что с 21 декабря в Барнауле изменят схему движения нескольких пассажирских автобусов. В горадминистрации подчеркнули, что указанные изменения позволят улучшить транспортное обслуживание поселка Научный городок и новых кварталов краевой столицы, а также снизить загруженность пересечения улицы Сергея Ускова с малым Павловским трактом.
Комментарии
А ваши эвакуаторы работают только возле больниц.
Лавров в свое время правильно сказал
А ГИБДД не забывают получить зарплату? Может пора уже сменить начальника, а то вообще не работают! Что сложного, сесть в патрульные машины, проехать по улицам города, посмотреть нарушения, составить протоколы о нарушениях. Я понимаю, проще стоять на одном месте и ловить тех кто не пропустил пешехода на переходе! И работа не сложная, не перетрудишься и отчетность о имитации бурной деятельности наверх уйдет!