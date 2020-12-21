Очевидцы: на Потоке убили мужчину

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что на Потоке произошло убийство. Обстоятельства случившегося уточняются.

"20 декабря около 21:00 по адресу Глушкова, 50, в одной из квартир неизвестный причинил ножевое ранение гражданину, от которого тот умер. Нападавший с места происшествия скрылся", – написал автор поста.

По предварительной информации, подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 38-летний мужчина.

Официальной информации на момент публикации нет.

Ранее amic.ru писал о том, что 65-летнего барнаульца обвиняют в убийстве мужчины-инвалида. По версии следствия, он сам пригласил гостя к себе домой выпить, после чего поругался с ним и несколько раз ударил обухом топора.