Очевидцы: на Потоке убили мужчину

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что на Потоке произошло убийство. Обстоятельства случившегося уточняются.
"20 декабря около 21:00 по адресу Глушкова, 50, в одной из квартир неизвестный причинил ножевое ранение гражданину, от которого тот умер. Нападавший с места происшествия скрылся", – написал автор поста.
По предварительной информации, подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 38-летний мужчина.
Официальной информации на момент публикации нет.
Ранее amic.ru писал о том, что 65-летнего барнаульца обвиняют в убийстве мужчины-инвалида. По версии следствия, он сам пригласил гостя к себе домой выпить, после чего поругался с ним и несколько раз ударил обухом топора.
Комментарии
Лежал в больнице, привезли с Потока парня с ножевым, парень говорит попросили закурить, потом ударили ножом в живот.