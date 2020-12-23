154 единицы техники будут чистить улицы Барнаула в ночь на 24 декабря

МБУ "Автодорстрой" продолжает работу в усиленном режиме в связи с продолжительным снегопадом. В ночь с 23 на 24 декабря дорожники планируют выпустить на улицы до 154 единиц снегоуборочной техники, из которых 59 – привлеченная от сторонних организаций.

Как пишет пресс-центр мэрии, сегодня вывоз снега планируется с проспекта Ленина, улицы Горно-Алтайской, Чудненко, Максима Горького, Челюскинцев и других. В работах задействуют комбинированные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры и иную технику.

МБУ "Автодорстрой" призывает автомобилистов по возможности отказываться от личного автотранспорта, соблюдать осторожность на дороге и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

Напомним, что ранее инспекторы ГИБДД призвали водителей к осторожности на дорогах Барнаула. Причина – в морозах. Из-за этого образуются туман и клубы пара от машин.