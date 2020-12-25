Умер бывший зампред правительства Республики Алтай

Умер алтайский общественный и государственный деятель Виктор Безрученков, сообщают "Новости Горного Алтая". Ему было 58 лет.
Последним его местом работы стала "Алтайская республиканская лизинговая компания", в которой Безрученков был гендиректором.
До этого несколько лет он занимал должность министра сельского хозяйства республики и возглавлял Майминский сельскохозяйственный техникум, а также исполнял обязанности главы администрации Кош-Агачского района.
В начале 2000-х поочередно становился заместителем председателя республиканского правительства региона и вице-спикером республиканского Госсобрания.
Комментарии