Расписание пригородных поездов в Алтайском крае изменится на праздниках

В связи с новогодними каникулами в Алтайском крае изменится расписание электричек и пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
31 декабря 2020 года назначаются пригородные поезда:
- № 6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 9:04, прибытие в 12:06);
- № 6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).
Также 31 декабря 2020 года отменяется электропоезд № 6234 Барнаул – Аламбай (отправление в 20:47, прибытие в 00:18).
1 января 2021 года отменяются пригородные поезда:
- № 6233 Аламбай – Барнаул (отправление в 3:25, прибытие в 7:05);
- № 6001 Озёрки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55);
- № 6003 Усть-Тальменская – Барнаул (отправление в 6:57, прибытие в 8:43);
- № 6006 Барнаул – Красный Боец (отправление в 6:24, прибытие в 8:21);
- № 6005 Красный Боец – Барнаул (отправление в 10:05, прибытие в 12:00);
- № 6222 Барнаул – Тягун (отправление в 7:31, прибытие в 10:39);
- № 6221 Тягун – Барнаул (отправление в 12:31, прибытие в 15:50);
- № 6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 9:04, прибытие в 12:06);
- № 6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).
С 1 по 10 января отменяются следующие электрички:
- № 6021 Озерки – Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);
- № 6101 Депо – Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45);
- № 6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);
- № 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25).
Кроме того, 3 января 2021 года отменяется электропоезд № 6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).
4 января 2021 года отменяется электропоезд № 6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55). Также в этот день назначается электропоезд № 6001 Озёрки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).
5 и 7 января 2021 года назначаются пригородные поезда:
- № 6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 9:04, прибытие в 12:06);
- № 6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).
Расписание остальных пригородных поездов и электричек не изменилось. С 11 января 2021 года оно будет осуществляться в соответствии с действующим графиком.
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