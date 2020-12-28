Расписание пригородных поездов в Алтайском крае изменится на праздниках

В связи с новогодними каникулами в Алтайском крае изменится расписание электричек и пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

31 декабря 2020 года назначаются пригородные поезда:

№ 6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 9:04, прибытие в 12:06);

№ 6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).

Также 31 декабря 2020 года отменяется электропоезд № 6234 Барнаул – Аламбай (отправление в 20:47, прибытие в 00:18).

1 января 2021 года отменяются пригородные поезда:

№ 6233 Аламбай – Барнаул (отправление в 3:25, прибытие в 7:05);

№ 6001 Озёрки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55);

№ 6003 Усть-Тальменская – Барнаул (отправление в 6:57, прибытие в 8:43);

№ 6006 Барнаул – Красный Боец (отправление в 6:24, прибытие в 8:21);

№ 6005 Красный Боец – Барнаул (отправление в 10:05, прибытие в 12:00);

№ 6222 Барнаул – Тягун (отправление в 7:31, прибытие в 10:39);

№ 6221 Тягун – Барнаул (отправление в 12:31, прибытие в 15:50);

№ 6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 9:04, прибытие в 12:06);

№ 6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).

С 1 по 10 января отменяются следующие электрички:

№ 6021 Озерки – Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);

№ 6101 Депо – Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45);

№ 6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);

№ 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25).

Кроме того, 3 января 2021 года отменяется электропоезд № 6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

4 января 2021 года отменяется электропоезд № 6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55). Также в этот день назначается электропоезд № 6001 Озёрки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

5 и 7 января 2021 года назначаются пригородные поезда:

№ 6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 9:04, прибытие в 12:06);

№ 6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).

Расписание остальных пригородных поездов и электричек не изменилось. С 11 января 2021 года оно будет осуществляться в соответствии с действующим графиком.