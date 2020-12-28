Агентство стратегических инициатив назначило представителей в Алтайском крае

Агентство стратегических инициатив назначило 10 представителей в Алтайском крае. Они будут осуществлять деятельность в интересах региона.
Общественными представителями Алтайского края стали:
- Абалымов Дмитрий Владимирович (d.abalymov@op.asi.ru) – направление "Предпринимательство и технологии";
- Акимов Олег Сергеевич (o.akimov@op.asi.ru) – направление "Туризм";
- Лажинцев Виталий Евгеньевич (v.lazhincev@op.asi.ru) – направление "Молодежное предпринимательство";
- Малышева Татьяна Николаевна (t.malysheva@op.asi.ru) – направление "Туризм";
- Пташинская Эльза Раисовна (e.ptashinskaya@op.asi.ru) – направление "Образование и кадры";
- Пустоваров Артем Андреевич (a.pustovarov@op.asi.ru) – направление "Молодежное предпринимательство";
- Сажаева Татьяна Ивановна (t.sazhaeva@op.asi.ru) – направление "Туризм";
- Слесарева Ирина Николаевна (i.slesareva@op.asi.ru) – направление "Туризм";
- Томашевич Александра Ивановна (a.tomashevich@op.asi.ru) – направление "Социальные проекты, туризм";
- Шелудяков Олег Александрович (o.sheludjakov@op.asi.ru) – направление "Предпринимательство и технологии".
Они будут вовлекать в работу инициативных граждан. Также в их задачи входит поиск лучших практик социально-экономического развития, координация работы региональных экспертных групп агентства и организация деятельности неформальных клубов стратегических инициатив, профессиональных, отраслевых и иных клубов на территории региона, пишет официальный сайт региона.
Комментарии
Рванет.
А за чей счет банкет?
из десяти экспертов - шесть по туризму
А за чей счет банкет?
знамо дело за чей - за счет налогов с работников реального сектора экономики, которым, кстати, отказались повышать МРОТ...