Пора переезжать. Самая дешевая селедка под шубой в России оказалась в Бийске

Самой низкой в России стоимость салата селедка под шубой оказалась в Бийске. По данным оператора фискальных данных OFD.ru, жители смогут подать на новогодний стол блюдо за 122 рубля.

Как пишет ТАСС, в среднем по стране минимальная цена традиционного салата общим весом в два килограмма выросла на 8% и составила 201 рубль. 500 г картофеля обойдутся покупателю в 18,9 рубля, 500 г моркови – 8,5 рубля, 500 г свеклы – 8,1 рубля, четыре куриных яйца – 46,1 рубля, 100 г репчатого лука – почти в 2 рубля, 250 г майонеза – 49,3 рубля, 500 г соленой сельди – 68,1 рубля.

Желающим приобрести готовый салат придется отдать значительно больше – 354 рубля за килограмм. Меньше всех потратят жители Челябинска (188,3 рубля за килограмм), а больше всех – питерцы, килограмм обойдется в 1 857 рублей.