Алтайские спасатели поздравили жителей региона с Новым годом

ГУ МЧС России по Алтайскому краю поздравило жителей региона с Новым годом. Поздравление сопроводили видеороликом.

"Хочу выразить надежду, что в новом году будет достаточно позитива, а сами новогодние праздники запомнятся только радостью общения с близкими людьми, весельем и неповторимой энергией. Необходимо традиционно предупредить о соблюдении всех правил безопасности при пользовании новогодней атрибутикой – фейерверками, петардами и салютами. Все это может привести к нежелательным последствиям. Сделайте все, чтобы защитить ваш дом от огненной беды. Стоит напомнить, что ближайшие дни будут морозными, что также требует от каждого соблюдения определенных правил безопасности. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких", – сказал глава регионального ГУ МЧС Александр Макаров.

Он отметил, что в 2020 году ведомству удалось добиться снижения числа пожаров и чрезвычайных ситуаций.