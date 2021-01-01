Снова морозы. О погоде в Алтайском крае 1 января

Алтайские метеорологи объявили штормовое предупреждение из-за аномального похолодания. С 1 по 6 января температура воздуха может опускаться до -40 градусов.
В регионе термометры покажут -22...-27 градусов, местами по югу -16...-21 градус. На большей части территории небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северный, 3-8 метров в секунду.
В Барнауле температура воздуха составит -23...-25 градусов. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северный, 3-8 метров в секунду.
В ночь с 1 на 2 января термометры в регионе покажут -28...-33 градуса, местами по северу и западу -35...-40 градусов.
Комментарии
Вот вроткомпот как бы не замёрзнуть. А интересно знать как там Украина, не замёрзла ещё?
лапоточек, напряги остаток трезвого мозга (если еще остался) и загугли погоду на Украине.