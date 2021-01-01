Препарат от компаний Phizer и BioNTech стал первой вакциной, официально одобренной Всемирной организацией здравоохранения. Об этом пишет РБК со ссылкой на релиз ВОЗ.
В ВОЗ отметили, что одобрение препарата под названием Comirnaty позволит наладить импорт вакцины и прививочные кампании. "Это также позволяет <...> закупить вакцину для распространения в нуждающихся странах", — отмечается в релизе.
Эксперты организации проанализировали данные о безопасности вакцины и пришли к выводу, что преимущества от использования препарата перевешивают потенциальные риски.
Еврокомиссия уже одобрила вакцину от Pfizer/BioNTech. С 27 декабря в Евросоюзе началась массовая вакцинация этим препаратом. В декабре применение Comirnaty началось и в США. За неделю до Нового года стало известно о первой побочной реакции на вакцину.
Комментарии
Ну вы то бы не гнали. Палитесь как детсад.
Это не российская разработка
Да кто этим фуфелом вообще будет прививаться? Его же буторили в "датьпо*осательном" режиме, лишь бы быть первыми. Старый фетиш, который всегда приводил к провалу и позору.
Российскую вакцину ждёт судьба российских ИВЛ, поставленных в США - выкинут на свалку.
1.01.2021 14:35
- гость -
Российскую вакцину ждёт судьба российских ИВЛ, поставленных в США - выкинут на свалку.
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С чего вдруг? Россияне будут прививаться. Нормальная вакцина, к чему это недоверие ко всему поголовно, что в России произведено? Ты сам тоже в России произведен, если что.
14:49
- гость -
Нормальная вакцина
Ты скОзал?
1.01.2021 14:52
- гость -
Нормальная вакцина
Ты скОзал?
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Исследования показали. Люди ей прививаются, через назначенный срок антитела появляются. Что еще надо тебе? Что, лучше заболеть и, возможно, сдoхнуть?
14:56
- гость -
Исследования показали.
Какие исследования? Кто исследовал? Где ознакомиться?
1.01.2021 15:11
- гость -
"Где ознакомиться?"
Очевидно и там же где "вы лично ознакомились" с Comirnaty! Вы же нашли наверное описание исследований? Тем более, что, как понимаю, свободно владеете профессиональным английским, чтобы читать серьезные статьи?!
Россияне будут прививаться.
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Согласно недавно проведенным опросам (по-моему, здесь на амике недавно про это новость и публиковалась), только 21% россиян готовы прививаться российской вакциной от ковида. Кстати, вполне можете считать эту цифру рейтингом доверия российской власти...
15:22
ПЕТР
Да, спасибо, ознакомился, про российскую вакцину там ни слова. Я так и думал, что никаких исследований не было. Глупо исследовать физраствор.
Про российскую вакцину от коронавируса ничего не известно, кроме названия спутник 5, и то что она проходит 3 фазу испытаний, при этом несколько человек все таки заразились ковидом после вакцинирования. О побочных эффектах еще рано говорить, но я до сих пор не услышал не сам вопрос, не ответ: СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ ЭТА ВАКЦИНА ??? Как антитела 3-4 месяца и надо новую вакцину ставить ? Или как при гриппе раз в год ? КАК ?????????