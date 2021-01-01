Пятница, 1 Январь, 15:40

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,88
€ 90,79
-15°


3159297 +0
Обь
14см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Адвент-календарь-2021Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

ВОЗ дала добро на первую вакцину от коронавируса. Это не российская разработка

, ИА "Амител"
Исследования доказали безопасность и эффективность препарата Comirnaty

Препарат от компаний Phizer и BioNTech стал первой вакциной, официально одобренной Всемирной организацией здравоохранения. Об этом пишет РБК со ссылкой на релиз ВОЗ.

В ВОЗ отметили, что одобрение препарата под названием Comirnaty позволит наладить импорт вакцины и прививочные кампании. "Это также позволяет <...> закупить вакцину для распространения в нуждающихся странах", — отмечается в релизе.

Эксперты организации проанализировали данные о безопасности вакцины и пришли к выводу, что преимущества от использования препарата перевешивают потенциальные риски.

Еврокомиссия уже одобрила вакцину от Pfizer/BioNTech. С 27 декабря в Евросоюзе началась массовая вакцинация этим препаратом. В декабре применение Comirnaty началось и в США. За неделю до Нового года стало известно о первой побочной реакции на вакцину.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

1.01.2021 14:29
- гость -

Ну вы то бы не гнали. Палитесь как детсад.

1.01.2021 14:32
- гость -

Это не российская разработка

Да кто этим фуфелом вообще будет прививаться? Его же буторили в "датьпо*осательном" режиме, лишь бы быть первыми. Старый фетиш, который всегда приводил к провалу и позору.

1.01.2021 14:35
- гость -

Российскую вакцину ждёт судьба российских ИВЛ, поставленных в США - выкинут на свалку.

1.01.2021 14:49
- гость -

1.01.2021 14:35
- гость -
Российскую вакцину ждёт судьба российских ИВЛ, поставленных в США - выкинут на свалку.
------------------
С чего вдруг? Россияне будут прививаться. Нормальная вакцина, к чему это недоверие ко всему поголовно, что в России произведено? Ты сам тоже в России произведен, если что.

1.01.2021 14:52
- гость -

14:49
- гость -
Нормальная вакцина

Ты скОзал?

1.01.2021 14:56
- гость -

1.01.2021 14:52
- гость -

Нормальная вакцина

Ты скОзал?
------------
Исследования показали. Люди ей прививаются, через назначенный срок антитела появляются. Что еще надо тебе? Что, лучше заболеть и, возможно, сдoхнуть?

1.01.2021 15:11
- гость -

14:56
- гость -
Исследования показали.

Какие исследования? Кто исследовал? Где ознакомиться?

1.01.2021 15:22
ПЕТР

1.01.2021 15:11
- гость -
"Где ознакомиться?"

Очевидно и там же где "вы лично ознакомились" с Comirnaty! Вы же нашли наверное описание исследований? Тем более, что, как понимаю, свободно владеете профессиональным английским, чтобы читать серьезные статьи?!

1.01.2021 15:31
- гость -

Россияне будут прививаться.

=====================

Согласно недавно проведенным опросам (по-моему, здесь на амике недавно про это новость и публиковалась), только 21% россиян готовы прививаться российской вакциной от ковида. Кстати, вполне можете считать эту цифру рейтингом доверия российской власти...

1.01.2021 15:33
- гость -

15:22
ПЕТР

Да, спасибо, ознакомился, про российскую вакцину там ни слова. Я так и думал, что никаких исследований не было. Глупо исследовать физраствор.

1.01.2021 15:40
- гость -

Про российскую вакцину от коронавируса ничего не известно, кроме названия спутник 5, и то что она проходит 3 фазу испытаний, при этом несколько человек все таки заразились ковидом после вакцинирования. О побочных эффектах еще рано говорить, но я до сих пор не услышал не сам вопрос, не ответ: СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ ЭТА ВАКЦИНА ??? Как антитела 3-4 месяца и надо новую вакцину ставить ? Или как при гриппе раз в год ? КАК ?????????

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
15:14
Бывший губернатор Новосибирской области выиграл суд у Минфина и получит более 5 млн 0
14:50
Стал известен соперник российской молодежки в 1/4 финала на чемпионате мира по хоккею 2
14:19
ВОЗ дала добро на первую вакцину от коронавируса. Это не российская разработка 10
13:50
Горнолыжный комплекс "Мишина гора" открывает зимний сезон 1
13:15
Круглосуточно и без выходных. Барнаульские дорожники обещают работать все праздники 0
12:55
Новогодний "дожор". Советы барнаульских диетологов, как есть и не толстеть на праздниках 0
12:31
Трезвая пробежка прошла в Барнауле, несмотря на сильный мороз 5
11:59
Три человека погибли при пожаре в алтайском селе в новогоднюю ночь 1
11:29
В Алтайском крае число заболевших коронавирусом превысило 33 тысячи человек 0
10:52
Владимир Путин выступил с рекордным по длительности новогодним обращением 55
10:17
Владимир Зеленский попросил Крым и Донбасс вернуться в состав Украины 20
09:40
"Это Алтай, детка". Теледива Екатерина Андреева отметила Новый год на Телецком озере 13
09:05
Время чудес. Бурятская сказка "Зима-лето" 6
08:47
И тазик оливье. Как правильно хранить новогодние салаты, чтобы не отравиться 1
08:23
Новый МРОТ к нам мчится. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2021 года 18
08:01
Привет с большого бодуна. Как быстро и эффективно избавиться от похмелья? 3
07:50
Всем любви. Кому гороскоп на 2021 год обещает свадьбу, а кому – разбитое сердце 1
07:32
Как подготовиться к новогодним прогулкам, чтобы ребенок не потерялся в толпе 5
07:08
Фундамент успеха. Почему важны первые 12 дней нового года 2
06:45
Сказочное путешествие на батут и к нерпам. Куда сходить на новогодних каникулах 1
06:25
Узнай себя: животные, которые уснули в необычных местах и странных позах 0
06:08
Снова морозы. О погоде в Алтайском крае 1 января 2
21:27
Такой день. Самовар на теплокамере и много новогодних поздравлений 0
20:33
Жителям Алтайского края напомнили о правилах безопасности в праздники 0
19:38
Японский врач рассказал об опасном последствии легкой формы коронавируса 0
19:11
Алтайские спасатели поздравили жителей региона с Новым годом 0
18:44
Разработчики опубликовали новый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 1
18:13
Доктор Мясников рассказал о фатальной ошибке при похмелье 4
17:43
Заболевшего коронавирусом Бориса Грачевского перевели в реанимацию 0
17:05
Теплокамеру в Барнауле украсили расписным самоваром 2
16:46
Сборная России обыграла Швецию на молодежном Чемпионате мира 2
16:10
В Алтайском крае сотрудники ДПС помогли застрявшему водителю 0
15:43
Президент Молдавии заявила, что готова посетить Россию 2
15:32
Чудеса случаются. Дед Мороз раздал подарки читателям amic.ru 0
15:14
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом 3
14:40
Глава регионального отделения "СР" поздравил жителей края с Новым годом 1
14:10
Жители Горняка получили квитанции с огромным счетом за отопление 6
13:55
Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Новым годом 3
13:31
Жители барнаульской многоэтажки поблагодарили дворника за труд 5
12:42
Прочитать и запомнить: первая помощь при алкогольном отравлении 5
12:22
12 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае 0
11:39
Восхитительный образ для новогодней ночи. Мастер-класс на amic.ru 3
11:07
Как правильно упаковать новогодний подарок. Видеоинструкция 1
10:48
Ничего не забыть: что нужно купить к новогоднему столу. Инфографика 4
10:14
79 зараженных коронавирусом выявили в Республике Алтай за прошедшие сутки 0
09:49
Куда обращаться в Барнауле, если в новогодние праздники случилось ЧП. Инфографика 2
09:05
Запустить в воздух или сжечь: как правильно загадать желание на Новый год 1
08:42
Берем Быка за рога. В чем встречать Новый год 2021, чтобы привлечь удачу 4
08:23
Алтайский край вошел в топ-20 национального туристического рейтинга регионов России 5
08:01
А это нормально? Что делать, если новогоднее настроение никак не приходит 20

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.