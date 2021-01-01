Препарат от компаний Phizer и BioNTech стал первой вакциной, официально одобренной Всемирной организацией здравоохранения. Об этом пишет РБК со ссылкой на релиз ВОЗ.

В ВОЗ отметили, что одобрение препарата под названием Comirnaty позволит наладить импорт вакцины и прививочные кампании. "Это также позволяет <...> закупить вакцину для распространения в нуждающихся странах", — отмечается в релизе.

Эксперты организации проанализировали данные о безопасности вакцины и пришли к выводу, что преимущества от использования препарата перевешивают потенциальные риски.

Еврокомиссия уже одобрила вакцину от Pfizer/BioNTech. С 27 декабря в Евросоюзе началась массовая вакцинация этим препаратом. В декабре применение Comirnaty началось и в США. За неделю до Нового года стало известно о первой побочной реакции на вакцину.