Жертвами пожара в Чувашии стали шесть человек, в том числе трое детей

При пожаре в частном доме в деревне Орнары в Чувашии погибли шесть человек, включая троих детей. Об этом сообщает Следственное управление по республике.

По данным правоохранителей, ЧП произошло в Урмарском районе. Во время пожара в доме были хозяин, его сожительница, две дочери женщины и дети одной из них. На месте спасатели нашли останки шести человек: троих взрослых и троих детей 10, 7 и 4 лет. Как уточняет СК, мужчине удалось выжить. Дом значительно пострадал в результате возгорания и восстановлению не подлежит.

Огонь тушили пять единиц техники и более 20 пожарных.

Причины возникновения пожара выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.