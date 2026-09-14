Россиянам напомнили, что в Трудовом кодексе нет штрафов за опоздание работника
Любые денежные взыскания за нарушение трудовой дисциплины противоречат закону и могут быть оспорены сотрудником в трудовой инспекции или суде
14 сентября 2026, 15:45, ИА Амител
Трудовой кодекс Российской Федерации не предусматривает штрафов за опоздания на работу. Работодатель не имеет права удерживать деньги из заработной платы сотрудника за этот проступок, если это не предусмотрено трудовым договором, сообщил ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.
"Если в вашем трудовом договоре не прописано, что вас могут оштрафовать за опоздание, то любой такой штраф незаконен. Вы имеете право не только вернуть эти деньги, но и потребовать компенсацию за задержку выплаты. Работодатель, который штрафует сотрудников, нарушает закон и может быть привлечен к ответственности", — пояснил Свищев, добавив, что существует только три вида дисциплинарных взысканий — замечание, выговор и увольнение.
Свищев утверждает, что работодатель не вправе снижать зарплату или лишать премии за дисциплинарный проступок, если это не предусмотрено системой оплаты труда.
"Единственный законный способ лишить работника части зарплаты — депремирование, но только в том случае, если премия не является гарантированной частью заработной платы, а относится к стимулирующим выплатам. Однако и здесь есть ограничения: порядок и условия депремирования должны быть четко прописаны в локальных нормативных актах организации, то есть в трудовом договоре, положении о премировании или коллективном договоре. Работник должен быть с ними ознакомлен под подпись", — объяснил депутат.
Парламентарий отметил, что в случае незаконного удержания работодателем части заработной платы сотрудник имеет право потребовать письменного объяснения причин вычета, обратиться в Государственную инспекцию труда, а также подать иск в суд для взыскания неправомерно удержанных средств.
"Судебная практика подтверждает: любые удержания из зарплаты, не предусмотренные Трудовым кодексом РФ, незаконны. Верховный суд неоднократно указывал, что применение штрафов как меры дисциплинарного взыскания не соответствует трудовому законодательству", — отметил он.
15:56:10 14-09-2026
ну можно уволить по статье ПРОГУЛ
16:02:49 14-09-2026
Гость (15:56:10 14-09-2026) ну можно уволить по статье ПРОГУЛ... а можно просто уволить - пусть кадровик с ним общается по какой статье.
16:14:15 14-09-2026
даааа времена!!! я когда генеалогическое дерево составлял по деревням Вологодской области в 1930х годах. Там в колхозе мужик вышел покурить и курил 8 минут вмето положенных 5 минут. А председатель по часам засек и стукнул куда надо. Мужика за это арестовали и дали 10 лет лагерей этапировав на рытье Беломорканала. И это было мирное время, не военное!!!!! И в приговре было написано за нарушение нормативов работы
08:56:03 15-09-2026
Гость (16:14:15 14-09-2026) даааа времена!!! я когда генеалогическое дерево составлял по... Моего деда арестовали, сидел несколько месяцев, потом отпустили (тракторист, в 30х годах еще редкость и недостаток их был, поэтому легким окзалось то, за что расстреливали и по 10-15 лет давали). Суть обвинения была в оставлении техники. У деда болел желудок, он слез с трактора и его рвало несколько минут. Добрый сослуживец повел себя правильно, сдал товарища начальству.
09:54:47 15-09-2026
Пузырек (08:56:03 15-09-2026) Моего деда арестовали, сидел несколько месяцев, потом отпуст... у вашей истории явно есть второе дно.
вообще чтение архивов - увлекательнейшая штука...
07:28:34 16-09-2026
Мусик (09:54:47 15-09-2026) у вашей истории явно есть второе дно.вообще чтение архив... Вот вообще не понял про что Вы. Вы сомневаетесь, что моего деда садили, сомневаетесь за что, сомневаетесь, что отпустили? Не понял, в чем ваш посыл. Он и не воевал, т.к. трактористам броня полагалась, их не было. А посидел за то, что проблемы с желудком были. В 50-е съездил на кавказ, попил минеральную воду, и отпустило. При Хрущеве. 20 лет ждать пришлось. А учитывая, чем питались после 30-го года, болезнь желудка легко было получить. А еще он трех младших сестер кормил и воспитывал с 12 лет. Отец Комсомольск-на-Амуре строил не по собственному желанию.
18:16:02 14-09-2026
Другими словами: спровоцируйте сами свое увольнение!
10:01:02 15-09-2026
Как можно включить в трудовой договор положение о штрафах, за что либо, если в ТК нет такого понятия. Есть ст. 193 о дисциплинарных взысканиях, Замечание, Выговор, Увольнение. Какой то не юридический юрист.