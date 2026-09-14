Любые денежные взыскания за нарушение трудовой дисциплины противоречат закону и могут быть оспорены сотрудником в трудовой инспекции или суде

14 сентября 2026, 15:45, ИА Амител

Опоздание на работу / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Трудовой кодекс Российской Федерации не предусматривает штрафов за опоздания на работу. Работодатель не имеет права удерживать деньги из заработной платы сотрудника за этот проступок, если это не предусмотрено трудовым договором, сообщил ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

"Если в вашем трудовом договоре не прописано, что вас могут оштрафовать за опоздание, то любой такой штраф незаконен. Вы имеете право не только вернуть эти деньги, но и потребовать компенсацию за задержку выплаты. Работодатель, который штрафует сотрудников, нарушает закон и может быть привлечен к ответственности", — пояснил Свищев, добавив, что существует только три вида дисциплинарных взысканий — замечание, выговор и увольнение.

Свищев утверждает, что работодатель не вправе снижать зарплату или лишать премии за дисциплинарный проступок, если это не предусмотрено системой оплаты труда.

"Единственный законный способ лишить работника части зарплаты — депремирование, но только в том случае, если премия не является гарантированной частью заработной платы, а относится к стимулирующим выплатам. Однако и здесь есть ограничения: порядок и условия депремирования должны быть четко прописаны в локальных нормативных актах организации, то есть в трудовом договоре, положении о премировании или коллективном договоре. Работник должен быть с ними ознакомлен под подпись", — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что в случае незаконного удержания работодателем части заработной платы сотрудник имеет право потребовать письменного объяснения причин вычета, обратиться в Государственную инспекцию труда, а также подать иск в суд для взыскания неправомерно удержанных средств.