Новогодняя лотерея. В России за сутки стало почти на 600 миллионеров больше

Исторический рекорд среди государственных лотерей был поставлен в России 1 января 2021 года. Благодаря лотерее "Столото" в стране за один день стало почти на 600 миллионеров больше, пишут РИА Новости со ссылкой на "Столото".

В новогоднем 1369-м тираже "Русского лото" было разыграно более 2 миллиардов рублей. При этом было разыграно 1 тысяча призов по миллиону рублей. Итогом розыгрыша стало то, что в стране появился 581 лотерейный миллионер.

Еще 593 участника розыгрыша смогли закрыть все 30 чисел одновременно на 68-м ходу. Они разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Всего, по данным "Столото", выигрышными оказались более 11,7 миллиона билетов.

В новогодней лотереи 2020 года миллионерами стали 99 россиян.

В апреле 2020 года житель Барнаула выиграл приз лотереи "Гослото "5 из 36". Ему достались 2 508 396 рублей.