Барнаульцы выбрали вариант благоустройства новой зеленой зоны

В Барнауле завершился опрос по благоустройству зеленой зоны от ул. Герцена, 6, до ул. Белинского, сообщает пресс-центр мэрии. Планируется, что территорию обустроят в 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

"Большинство участников опроса видят на этом месте многофункциональный сквер. Второй по популярности вариант функциональности зеленой зоны – экосквер, – уточнили в городской администрации. – Из элементов, которые должна содержать общественная территория, чаще всего указывали освещение, асфальтированные или плиточные дорожки, аллеи и клумбы, зону тихого отдыха. Опрашиваемые в основном выбирали смешанный вариант озеленения: с хвойными и лиственными деревьями, с газонами и цветниками".

Участниками голосования стали 305 человек. Большинство из них – коренные жители в возрасте от 30 до 55 лет.

Ранее amic.ru писал, что интернет-голосование по выбору общественных территорий, которые обновят в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в следующем году, завершилось 2 ноября на сайте администрации Барнаула.

В течение двух недель жители города выбирали те общественные территории, которые будут благоустроены в 2021 году. Урбанисты предложили на выбор 41 территорию. Каждый барнаулец мог проголосовать один раз и выбрать не более шести общественных скверов и парков.

С 11,85% победу в голосовании одержала зеленая зона от улицы Герцена до улицы Белинского. На второй строчке расположилась Мизюлинская роща с 10,4%. На третьей – заброшенный уже много лет огромный парк "Юбилейный" (9,4%).

В общей сложности, как сообщили в мэрии, всего за благоустройство общественных территорий проголосовали 7879 человек.