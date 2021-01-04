Гостья алтайского отеля заявила, что ее дети едва не погибли от отравления угарным газом

Фото: instagram.com/vologdeka

28-летняя жительница Новосибирска Ирина Вологдина на своей странице в Instagram заявила о том, что ее дети якобы едва не погибли в экоотеле "Алтика" в новогоднюю ночь. Причиной стало задымление в спальне на втором этаже.

По словам женщины, ее семья вместе с друзьями приехали в Республику Алтай на новогодние праздники и поселились в двухэтажном коттедже. На первом этаже в доме расположен камин, труба от которого проходит через второй этаж. Вечером 31 декабря разожгли огонь. В этот момент в спальне находились четверо детей в возрасте от одного года до восьми лет. Вологдина по видеоняне услышала плачь сына и прибежала в комнату. По словам женщины, в комнате стоял дым и сильный запах гари.

"Сын орет, дочь закашливается. Я быстрее хватаю их и несу на первый этаж, ору мужу. Он бежит и открывает все окна. Пожарная сигнализация не срабатывает! У меня шок!!! Если бы не крик сына и видеоняня и я не зашла к ним, они бы просто не проснулись от угарного дыма и задохнулись!!!" – пишет женщина.

По ее словам, семья написала заявления в полицию и МЧС.

Как уже сообщал amic.ru, летом 2020 года на турбазе "Глобус" в Республике Алтай погибла семья чиновника из Алтайского края Иосифа Кременских. Как установило следствие, 27 июля из-за отключения электричества владелец базы распорядился поставить в бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы запустить насосную станцию и всю систему водоснабжения. Из-за работы генератора окись углерода попала в номера на втором этаже корпуса. В результате погиб сам 51-летний Кременских, его супруга, а также двое детей 16 и 10 лет.