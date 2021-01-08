Безветренно и морозно. О погоде в Алтайском крае 8 января

Морозы пока не отступают с территории Алтайского края. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в регионе днем 8 января опустится до -23…-28°С. В восточных районах и в предгорье будет теплее: здесь столбики термометров покажут -15…-20°С.

Осадков не ожидается, утром местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с, местами порывы до 11 м/с.

В Барнауле температура составит -22…-24°С, без осадков. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с.

В ночь с 8-го на 9 января по краю будет -29…-34°С. Морозная погода сохранится и в Барнауле: термометры покажут -31…-33°С.