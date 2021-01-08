Изменились правила приема детей в первый класс

В 2021 году прием детей в первый класс пройдет по новым правилам. Как пишет "Российская газета", если раньше много лет подряд подача заявлений от родителей будущих первоклашек начиналась не позднее 1 февраля (а в некоторых регионах могла открыться и раньше), то теперь прием заявлений будет стартовать только 1 апреля. Причем и для семей, которые живут на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в первый класс, дата старта будет одна – 1 апреля. А завершаться прием заявлений от родителей из этих категорий будет 30 июня.

Кроме того, если раньше школа должна была зачислить малыша в течение семи дней после приема документов, то теперь распорядительный акт о приеме директор издает в течение трех рабочих дней после завершения приема всех этих заявлений – то есть после 30 июня. Это касается только тех семей, которые живут на "участке" школы и тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении. Например, в приказе прописано приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры. То есть принцип такой: сначала до 30 июня собираются все заявления – потом издаются приказы.

А вот если ребенок живет не на закрепленном за школой "участке", то подавать заявление родителям будущих первоклассников нужно с 6 июля. Если места остались – то в школу ребенка зачислят. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее, чем до 5 сентября. В приеме государственная школа может отказать только если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу.

Новый порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования описан в приказе Минпросвещения № 458.