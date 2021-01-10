Автомобиль на высокой скорости слетел в кювет в барнаульском поселке. Видео

В субботу, 9 января, в районе барнаульского поселка Землянуха водитель легкового авто не справился с управлением и на большой скорости съехал в кювет. Соответствующий видеоролик опубликован в сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

"Молодые люди, катясь по улицам села, выехали на Гоньбинский тракт и не справились с управлением. Машина слетела в кювет примерно на 80 км/час", – рассказали очевидцы, отметив, что в аварии никто не пострадал.

Напомним, что 9 января в Алтайском крае произошло жесткое ДТП с участием автомобилей Lexus и Toyota. Инцидент случился на участке трассы Р-256 Бийск – Барнаул, перед Троицким.