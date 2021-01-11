Глава правления обанкротившегося алтайского банка заявил о фальсификации подписей

Бывший глава правления обанкротившегося "Тальменка-банка" Олег Семкичев заявил о фальсификации доказательств по делу о взыскании долга на общую сумму 2,47 млрд рублей. По его словам, в некоторых документах его подпись подделана.

Как сообщает ИА Regnum, Семкичев подал заявление о фальсификации доказательств, в котором указал на недостоверность подписей от его имени в индивидуальных условиях потребительского кредита от 2016 года и графике погашения кредита. В обращении бывший топ-менеджер попросил исключить эти документы из числа доказательств.

Напомним, что 23 января 2017 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского "Тальменка-банка". Причиной этого решения стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов. Позднее, 3 марта, Арбитражный суд Алтайского края признал организацию банкротом.

Как ранее сообщал amic.ru, что десятки жителей Крыма обратились к депутату Госдумы Наталье Поклонской с жалобами на то, что приставы взыскивают с них долги по кредитам в "Тальменка-банке", которые они никогда не брали.