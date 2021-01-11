Жителя Алтайского края осудили за мужеложство с несовершеннолетними

Жителя Третьяковского района Алтайского края осудили за преступления сексуального характера в отношении двоих детей. Инцидент произошел летом 2020 года.

Как пишет пресс-служба региональной прокуратуры, следствию удалось доказать причастность обвиняемого к преступлению, а сам мужчина признал свою вину в содеянном.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал его виновным по статье ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Мужеложство и иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста") и приговорил его к 14 годам лишения свободы.