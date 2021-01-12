Алтайского пенсионера будут судить за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

66-летнего жителя Рубцовского района будут судить по обвинению в попытке дать взятку правоохранителю. Об этом пишет пресс-центр СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следователей, в один из дней декабря 2020 года на трассе в Рубцовском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль пожилого мужчины. Поскольку он нарушил требования об обязательном страховании, его попросили пройти в патрульную машину для составления административного материала.

"Находясь в служебном автомобиле и не желая быть привлеченным к административной ответственности [мужчина] положил денежные средства на панель между водительским и пассажирским сиденьем, сопровождая свои противоправные действия просьбами не документировать обстоятельства административного правонарушения. Однако не смог довести свой преступный умысел до конца в связи с отказом сотрудника полиции принять взятку", – сообщили в ведомстве.

Во время предварительного следствия обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей" ушло на рассмотрение в суд.