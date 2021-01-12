Алтайский дорожник спас пассажиров заглохшего в мороз автобуса

В начале января дежурный Усть-Коксинского ДРСП в 01:30 ночи получил сообщение о том, что автобус маршрута Мульта – Барнаул с пассажирами заглох на трассе в 35-градусный мороз. Об этом сообщает "Горно-Алтайавтодор" в Instagram.

Информацию о поступившем сигнале передали дорожному рабочему Валерию Керексебесову, отвечающему за круглогодичное содержание участка, на котором случился инцидент.

Дорожник прибыл на место происшествия и убедился, что без помощи попавшим в неприятность людям угрожает переохлаждение.

"Он связался с пограничным нарядом для координации дальнейших действий и в итоге перевез пассажиров на своем личном транспорте УАЗ-31519 на пост пограничного контроля, находящегося на Кырлыкском перевале, для обогрева", – уточнили в ведомстве.

Когда пассажиры были в безопасности, Керексебесов вернулся к автобусу и оказывал водителям всестороннюю помощь.