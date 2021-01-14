Россиянам хотят разрешить запуск салютов лишь пять дней в году

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев считает, что в стране необходимо ужесточить правила использования зарядной пиротехники. По мнению общественника, запуск салютов нужно ограничить пятью днями в год.
"В целях защиты прав граждан на тишину и отдых прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования любительской пиротехники в России пятью днями в году. 31 декабря – 1 января, 9 мая, 12 июня, 4 ноября", – говорится в обращении Хамзаева на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Как сообщает RT, Хамзаев возмутился, что россияне, запуская фейерверки, не ограничиваются только кануном Нового года. Использовать салюты поздними вечерами и ночью в новогодние каникулы недопустимо, уверен общественник.
Ранее amic.ru писал, что Хамзаев предложил запретить в России продажу алкоголя 1 и 2 января.
Комментарии
Член Общественной палаты... красиво звучит! А интересно, а кто является мозгами этой палаты?
откуда ТАМ мозг?
До 22:00 в любой день можно запускать, в этом смысле фейерверки ничем от шумных ремонтных раблот не отличаются или другого шума.
Последняя проблема озвучена.
Все остальное уже решено.
чет давно не обсуждали перевод часов...
Победителей не судят
а дышать можно?