Россиянам хотят разрешить запуск салютов лишь пять дней в году

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев считает, что в стране необходимо ужесточить правила использования зарядной пиротехники. По мнению общественника, запуск салютов нужно ограничить пятью днями в год.

"В целях защиты прав граждан на тишину и отдых прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования любительской пиротехники в России пятью днями в году. 31 декабря – 1 января, 9 мая, 12 июня, 4 ноября", – говорится в обращении Хамзаева на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Как сообщает RT, Хамзаев возмутился, что россияне, запуская фейерверки, не ограничиваются только кануном Нового года. Использовать салюты поздними вечерами и ночью в новогодние каникулы недопустимо, уверен общественник.

Ранее amic.ru писал, что Хамзаев предложил запретить в России продажу алкоголя 1 и 2 января.