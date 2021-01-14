Грузовик с древесиной перевернулся и загорелся под Рубцовском

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Грузовик перевернулся на Новоегорьевской трассе неподалеку от Рубцовска днем 14 января. Кадры с места происшествия опубликовали в паблике "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте".

На видеозаписи видно, что автомобиль после опрокидывания загорелся. Для ликвидации угрозы прибыли пожарные.

Машина заблокировала движение транспорта. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время движение восстановлено.

Ранее amic.ru писал, что автомобиль вылетел с дороги и перевернулся ночью 11 января на автодороге Рубцовск – Угловское – Михайловское.