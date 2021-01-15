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Новости

Алтайских спасателей и автоинспекторов поблагодарили за помощь на заснеженной трассе

, ИА "Амител"
Мужчина пытался уйти от столкновения и угодил в сугроб
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жители Алтайского края поблагодарили экипаж ДПС и сотрудников МЧС за помощь в тяжелой ситуации. Благодарность они разместили в Instagram. 

Автор поста рассказала, что ее муж едва не попал в ДТП. Он попытался уйти от столкновения и угодил в сугроб. Виновник скрылся, а водителю пришлось доставать машину из снега. Когда он понял, что своими руками ничего сделать не получится, мужчина попросил помощи.

"Автомобиль пытались вытащить неравнодушные водители, за что мы так же выражаем им огромную благодарность! Когда стало известно, что без помощи спецтехники не обойтись, то муж обратился в МЧС", – написала женщина. 

Ранее amic.ru писал о том, что сотрудники ГИБДД помогли водителю отогреть замерзшую на трассе в Рубцовском районе фуру. Чтобы завести автомобиль, потребовалось сразу две тепловые пушки.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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