Суббота, 16 Январь, 21:23

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,55
€ 89,25
-10°


3544623 +24092
Обь
-10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУЖК на месте "Локомотива" Коронавирус на Алтае
Новости

В Горном Алтае третий день ищут пропавшего подростка

, ИА "Амител"
Местонахождение юноши неизвестно с 13 января
Фото: vk.com/la_altay

Фото: vk.com/la_altay

В Горно-Алтайске пропал 17-летний подросток. Его местонахождение неизвестно с 13 января, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Приметы несовершеннолетнего: рост 173 см, обычного телосложения, волосы темно-русые. На момент исчезновения на нем была серо-синяя куртка, черные брюки, черная шапка с белой полоской и черные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении юноши, просят сообщить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Для помощи в поисках можно связаться с инфоргом отряда по номеру 8-913-218-3681.

Как ранее писал amic.ru, 35-летнего Федора Андреева разыскивают в Барнауле. В последний раз его видели 18 декабря.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
21:09
В Алтайском крае падает число свободных коек для больных ковидом 0
20:42
"Он был счастлив". Водитель насмерть сбил собаку в Алтайском крае 1
20:17
Ферму на острове с верблюдами и павлинами продают под Бийском 0
19:46
Четырех человек спасли при пожаре в многоэтажке в Бийске 0
19:13
В Горном Алтае третий день ищут пропавшего подростка 0
18:39
Подозреваемого в убийстве редактора СМИ задержали 2
18:13
+6°С и метели. Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде 0
17:39
Главного редактора СМИ убили в собственной квартире в Рязани 0
17:15
Еще три человека с коронавирусом умерли в Горном Алтае 0
16:58
Милонов усомнился в получении духовного опыта во время купания на Крещение 0
16:28
В Алтайском крае грузовик сбил пешехода во время обгона. Видео 3
15:53
Более 24 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:24
"Нервотрепка ого-го какая!" Пациентки бийского роддома пожаловались на плохие условия 1
14:48
Голикова рассказала о бесплатной вакцинации от коронавируса в России 1
14:20
37 мест для купания на Крещение оборудуют в Алтайском крае 0
13:47
Российский режиссер снимет первый эпизод сериала по игре The Last of Us 0
13:15
Пьяный похоронный агент напал на бригаду скорой помощи в Барнауле 1
12:44
Семья Хабиба Нурмагомедова считает, что боец сможет выйти еще на один бой 4
12:15
Почти 130 снегоуборочных машин будут работать на дорогах Барнаула 16 и 17 января 5
11:43
Эксперт раскрыл сроки сохранения иммунитета после перенесенного COVID-19 0
11:11
Барнаулец украл горнолыжные брюки из магазина и попался полиции 1
10:40
200 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки 4
10:11
На алтайской трассе полностью сгорел микроавтобус 4
09:40
Число жертв коронавируса в мире превысило 2 миллиона 2
09:04
Алтайский край занял 30 место в рейтинге инновационных регионов России 2
08:39
Проблемный долгострой начали заселять в Барнауле 5
08:06
На родину Ельцина: из Барнаула открылись прямые рейсы до Екатеринбурга 15
07:41
БК "Барнаул" приглашает болельщиков на первый домашний матч 2021 года 0
07:08
Хочу поставить прививку от ковида. Где и как? 32
06:36
Невеста из цирка и игры с обедом. Как зимуют кошачьи семейства в зоопарке Барнаула 2
06:05
Самое время для прогулок. О погоде в Алтайском крае 16 января 0
23:54
Такой день. Холода в алтайских школах и массовое ДТП в Барнауле 0
23:33
Минтруд предлагает повысить размер пособий, выплат и компенсаций в России 4
23:12
Две полосы проспекта Ленина перекроют для движения 16 января 0
22:57
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала дату начала массовой вакцинации от COVID-19 1
22:27
Глава Счетной палаты Кудрин заявил, что 2021 год будет ненамного легче 2020 1
22:09
Автомобиль чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе в Барнауле 12
21:51
Температура Земли достигнет пика к 2050 году 0
21:34
Белорусские власти захотели сделать концлагерь для оппозиции 1
21:10
На поддержку муниципальных театров в Алтайском крае выделили 11,5 млн рублей 0
20:54
Мурашко опроверг возможность отказа от масок для людей с прививкой от COVID-19 2
20:31
Жители Барнаула пожаловались на обледеневший тротуар 0
20:12
Алтайская прокуратура организовала проверку по факту смерти Вари Голошубовой 1
19:51
Алтайский конькобежец выступит на чемпионате Европы 0
19:33
"Я устал терять людей". Якубович прокомментировал смерть Бориса Грачевского 0
19:06
Льготные кредиты "на зарплаты" суммой 6 млрд рублей могут списать в Алтайском крае 1
18:51
Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу 0
18:32
Алтайские чиновники не заметили массового закрытия предприятий из-за пандемии 2
18:09
Олимпийская чемпионка рассказала, почему она не помогает многодетным матерям 9
17:55
Алтайского депутата подозревают в махинациях с углем на 6 млн рублей 6

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.