В Горном Алтае третий день ищут пропавшего подростка

В Горно-Алтайске пропал 17-летний подросток. Его местонахождение неизвестно с 13 января, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Приметы несовершеннолетнего: рост 173 см, обычного телосложения, волосы темно-русые. На момент исчезновения на нем была серо-синяя куртка, черные брюки, черная шапка с белой полоской и черные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении юноши, просят сообщить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Для помощи в поисках можно связаться с инфоргом отряда по номеру 8-913-218-3681.

Как ранее писал amic.ru, 35-летнего Федора Андреева разыскивают в Барнауле. В последний раз его видели 18 декабря.