Стали известны подробности жестокого ДТП в центре Барнаула

Трое человек пострадали в ДТП на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Молодежной в Барнауле. Как сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД, на данный момент сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По предварительной информации, авария произошла 16 января в 23:05 рядом с домом № 110 по проспекту Комсомольскому. "Лада 212140" под управлением 18-летного водителя столкнулась с Mazda Premacy, за рулем которого находился 41-летний мужчина. После удара отечественный автомобиль наехал на металлическое ограждение.
Водители иномарки и "Нивы" получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Еще одна пострадавшая, 32-летняя пассажирка "Лады", госпитализирована.
Как ранее сообщал amic.ru, видеозапись столкновения опубликовали утром 17 января. На кадрах видно, что оба автомобиля сильно пострадали, а "Нива" наехала на металлическое ограждение тротуара.
Комментарии
...жестокого... (рука-лицо)
Я раньше думал, тут явно нет технарей, а сплошные гуманитарии...
Но нет, гуманитариев тоже нет...