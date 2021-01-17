"Куда смотрят власти?". Жители алтайского села пожаловались на холод в больнице

Жительница алтайского села в сообществе "Barnaul22" рассказала о низких температурах в районной больнице. Женщина возмущена тем, что людей лечат в таких условиях.

"На фото температура воздуха в операционной (от 8-12 градусов) в КГБУЗ Староалейское ЦРБ Третьяковского района. Как можно проводить операции при такой температуре, когда должна быть температура 22-23 градусов. Также в самой больнице не выше 14-17 градусов. Куда смотрят власти?". — пишет автор поста.

Ранее amic.ru писал о том, что жители Алтайского края пожаловались на холод в школах. Родители не хотят отпускать детей на учебу, а тем, кто ходит на занятия, приходится получать знания сидя в пуховиках.