Стоимость проезда в столице Алтая вырастет с 1 февраля

Стоимость проезда в общественном транспорте Горно-Алтайска изменится с 1 февраля. Так, стоимость проезда составит: по городским маршрутам – 20 рублей, по пригородным – 22 рубля. Данное решение приняли 15 января на заседании комитета по тарифам Республики Алтай. Таким образом, за последние несколько месяцев почти во всех крупных городах Сибири повысили стоимость проезда в общественном транспорте за исключением Барнаула.

Почему изменили стоимость проезда в Республике Алтай?

Как написала в соцсетях председатель комитета по тарифам Наталья Селищева, с просьбой о пересмотре действующих тарифов в комитет в октябре 2020 года обратился Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей Республики Алтай. Действующие тарифы не пересматривали уже три года. За это время, поясняет Наталья Селищева, природный газ, которым "питаются" автобусы, подорожал на 158,4%. Кроме этого, на 115% по отношению к уровню 2018 года увеличились расходы на оплату труда работников, связанные с ростом минимального размера оплаты труда.

Причиной пересмотра тарифа послужило также изменение федерального законодательства, согласно которому использование контрольно-кассовой техники стало обязательным при оплате проезда, как при наличном, так и безналичном расчете, что ведет к дополнительным расходам автопредпринимателей.

Сейчас стоимость проезда в автобусе в столице республики — 18 рублей. Таким образом, тариф подорожал сразу на 2 рубля.

Где еще повысили стоимость проезда?

Во многих городах Сибири. Тариф изменили в Новосибирске, Омске, Томске, Новокузнецке. В столице Республики Хакасия – Абакане – поднять стоимость проезда могут на рекордные 10 рублей. Власти регионов, где пересмотрели ценовую политику, объяснили это убытками, которые понесли перевозчики из-за пандемии коронавируса. Пассажиропоток снизился в 2020 году в среднем на 30-35%. Кроме того, подорожало топливо и запасные части.

А будут ли повышать стоимость проезда в Барнауле?

Неизвестно. Еще 24 сентября на заседании координационного совета по ценообразованию города Барнаула было одобрено повышение стоимости проезда до 26 рублей в автобусах и электротранспорте. До 28 рублей должны были повысить проезд в маршрутках при оплате наличными. Перевозчики уверены, что новые тарифы позволят сохранить отрасль. Ожидалось, что тарифы изменят до конца 2020 года. Однако в мэрии сообщили, что глава города Вячеслав Франк отложил вопрос до лучших времен. В любом случае, скорее всего, тариф пересмотрят уже в ближайшие несколько месяцев.

В последний раз цены меняли в январе 2019 года, когда проезд в общественном транспорте Барнаула подорожал до 23 рублей, в маршрутках – до 25 рублей.