Лавина накрыла курорт в Карачаево-Черкессии

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии развернули поисково-спасательную операцию в связи со сходом лавины на лыжную трассу и несколько объектов для туристов 18 января, сообщает РИА Новости.

Снег обрушился на горе Мусса-Ачитара. Под ним оказались два вагончика для проката горнолыжного снаряжения. Кроме того, повреждено здание кафе.

По предварительной информации, под лавиной могут находиться до 12 человек. Спасатели не исключают, что сход снега спровоцировали сейсмически другой лавиной, которую специально спровоцировали для обеспечения безопасности.

Ранее amic.ru писал, что власти Норильска объявили 10 января днем траура после гибели трех человек из-за схода лавины в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная".