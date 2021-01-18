Понедельник, 18 Январь, 21:34

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,97
€ 89,33
-4°


3591066 +22857
Обь
-11см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2021 Новый корпус АлтГУЖК на месте "Локомотива"
Новости

Лавина накрыла курорт в Карачаево-Черкессии

, ИА "Амител"
Под снегом могут находиться до 12 человек
Фото: krasfun.ru

Фото: krasfun.ru

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии развернули поисково-спасательную операцию в связи со сходом лавины на лыжную трассу и несколько объектов для туристов 18 января, сообщает РИА Новости.

Снег обрушился на горе Мусса-Ачитара. Под ним оказались два вагончика для проката горнолыжного снаряжения. Кроме того, повреждено здание кафе.

По предварительной информации, под лавиной могут находиться до 12 человек. Спасатели не исключают, что сход снега спровоцировали сейсмически другой лавиной, которую специально спровоцировали для обеспечения безопасности.

Ранее amic.ru писал, что власти Норильска объявили 10 января днем траура после гибели трех человек из-за схода лавины в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная".

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
21:22
Виктор Томенко обратил внимание глав районов на проблемы с отоплением 0
21:00
Суд вынес вердикт по делу Алексея Навального 0
20:44
Ревнивый сельчанин зарезал мать троих детей в Алтайском крае 0
20:28
Лавина накрыла курорт в Карачаево-Черкессии 0
20:10
Власти Финляндии намерены ограничить въезд в страну из-за коронавируса 0
19:53
В Барнауле ослабят напор воды в домах на девять часов 0
19:32
Эксперт раскрыл фактор, повышающий риск заражения коронавирусом на 250% 1
19:07
Госдолг Алтайского края превышает 1,85 млрд рублей 0
18:47
Врач рассказал, нужно ли надевать защитную маску на крещенских купаниях 1
18:30
Амурский тигр погиб под колесами автомобиля 0
18:08
"Осложнения допустимые". Главный алтайский эпидемиолог о ходе вакцинации от ковида в крае 0
17:53
"Не обращал внимания". Поезд насмерть сбил алтайского пенсионера 0
17:40
Председатель АКЗС призвал депутатов активнее ставить прививки от коронавируса 0
17:29
Где в Барнауле заменят теплосети в 2021 году. Карта капремонтов 1
17:17
В Барнауле возвели крещенский городок на Речном вокзале. Фото 0
17:05
Российский депутат согласился на поединок с бывшим бойцом UFC 0
16:54
Барнаул включили в тройку городов России с самым чистым воздухом 10
16:45
Острый вопрос. Как выбрать нож, которым будет удобно пользоваться каждый день 0
16:31
И в 80 на прививку: на Алтае в вакцинации от ковида участвуют даже престарелые 3
16:20
Соцсети: водитель барнаульской маршрутки не пустил в салон пассажирку и уехал с ее дочерью 21
16:06
Не мыть и не стирать. Что нельзя, а что можно делать на Крещение 2021 1
15:54
Почти 23 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:42
Готовь баню летом. Когда отелям и гостиницам начинать подготовку к приему гостей 1
15:29
В ВОЗ уточнили, как долго заболевшие ковидом остаются заразными 0
15:16
"Динамо-Алтай" и "Красноярские Рыси" поделили очки в первых двух встречах 1
15:04
Более 3000 жителей Алтайского края поставили прививку от коронавируса 5
14:51
Возвращение Навального. Все самое смешное и злободневное из соцсетей 23
14:40
Алтайский рецидивист ограбил пенсионерку ради конфет, мяса и мороженого 0
14:28
Барнаульский пляж открестился от купели 0
14:16
Министр спорта России посетит Алтайский край 2
14:05
Какая погода будет в Алтайском крае на Крещение-2021 0
13:53
"Близки к точке кипения". Как барнаульцы могут спасти Речной вокзал от жилой застройки 32
13:41
Врач оценил риски заражения COVID-19 во время купания на Крещение 0
13:30
В Бийске судят заявившего о "рейдерском захвате" экс-директора завода 0
13:17
Автомобиль встал на "лоб" в результате ДТП на Алтае 2
13:03
Число случаев коронавируса в мире перевалило за 95 миллионов 0
12:51
Готовый "лимузинный" бизнес продают в Барнауле за 27 млн рублей 8
12:39
Эксперт назвал пять продуктов, которые помогают похудеть 3
12:27
Виктор Томенко поручил проверить Советскую ЦРБ после гибели ребенка в реанимации 7
12:15
Официально не работаю: где занять денег без справки о доходах 0
12:04
Следственный комитет хочет ужесточить уголовную ответственность для физлиц 3
11:52
"Это какой-то магизм". Самый известный батюшка Барнаула о соцсетях, рок-музыке и вере 7
11:38
Навального задержали. В чем его обвиняют и зачем он вообще сам полетел в Россию? 84
11:25
Школу и три детских сада открыли в Барнауле в 2021 году 2
11:12
Стоимость проезда в столице Алтая вырастет с 1 февраля 7
11:01
В Алтайском крае стартует проект "Культурные сезоны" 1
10:55
12 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 1
10:40
Одна купель и два крестных хода. Как пройдет Крещение в Барнауле 3
10:28
29 случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки 0
10:15
Карьера в гору. Как за несколько месяцев стать востребованным специалистом 0
10:02
Барнаульцам ограничат водоснабжение из-за коммунальной аварии 1
09:53
Житель Алтайского края перевел деньги на "безопасный счет" и лишился 235 тысяч рублей 1
09:39
Режиссер "Последнего богатыря" снимает триллер в Горном Алтае 3
09:27
В Барнауле открыли движение транспорта по площади Сахарова 2
09:15
Что нельзя делать в Крещенский сочельник и как гадать на суженого 2
09:03
Доктор Мясников сообщил "плохие новости" лысеющим людям 2
08:48
"Вот это море тут". В Барнауле затопило улицу Малахова 6
08:33
13 человек получили паралич лицевых нервов после вакцинации от коронавируса 20
08:18
Приходя, не гасите свет: кому и почему выгоден формальный суд БСК и мэрии Барнаула 15
08:07
Навального задержали в Москве, и России снова грозят санкциями 117
07:45
Сибиряк получил реальный срок за то, что заразил ВИЧ двух жен и их дочерей 5
07:29
Какао оказывает полезное влияние на работу мозга 1
07:07
Жительница Барнаула пожаловалась на кондуктора, который оскорблял пассажиров автобуса 11
06:49
Два человека погибли в результате аварии на трассе Барнаул – Новосибирск 6
06:27
Гран-при "Кинотавра" могут назвать в честь Бориса Грачевского 0
06:05
До +3 градусов. О погоде в Алтайском крае 18 января 0
23:33
Такой день. Холод в сельской больнице и жесткое ДТП в центре Барнаула 0
22:39
Российский врач спас ребенка от смерти в самолете 10
21:35
Американский журналист рассказал, в чем сила русских 5
20:28
Российский сухогруз затонул у берегов Турции 4
19:40
"Куда смотрят власти?" Жители алтайского села пожаловались на холод в больнице 2
19:13
Российская вакцина для профилактики коронавируса может вступить в оборот в марте 2021 2
18:45
Скончался герой Советского Союза Николай Антошкин 1
18:17
Автомобиль Росгвардии провалился в канаву в Барнауле 3
17:48
Некоторые приложения для смартфонов могут содержать в себе опасный вирус 0
17:06
Россиянка распространяет в соцсетях сообщение о чипировании через вакцинацию 17
16:40
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах на большей территории России 3
16:10
Грузовик опрокинулся на бок на трассе в Алтайском крае 1
15:45
Эксперт рассказал, кому из россиян будут платить пенсию 30 тысяч рублей 3
15:16
Волна скидок на продукты ожидает россиян в ближайшее время 9
14:52
Буйные подростки разломали горку в одном из дворов Рубцовска 8
14:28
Доктор Мясников назвал главную ошибку при лечении коронавируса дома 6
13:50
Игра в снежки у памятника на Украине закончилась поножовщиной 8
13:12
Мужчина с ножом и топором ограбил магазин в Алтайском крае 4
12:45
Барнаулец потерял 22 тысячи рублей, "купив" снегоход у мошенников 1
12:14
Стали известны подробности жесткого ДТП в центре Барнаула 3
11:37
15 человек умерли от коронавируса в Алтайском крае 5
11:09
Трое пациентов с коронавирусом скончались в Республике Алтай 0
10:39
На Ксению Собчак пожаловались в прокуратуру из-за оскорбления людей без антител к COVID-19 25
10:07
Жесткое ДТП с пострадавшими произошло в центре Барнаула 5
09:39
Минцифры проведет эксперимент по замене водительских прав на QR-коды 9
09:09
Когда Крещение Господне в 2021 году и как правильно его нужно провести 9
08:39
В Барнауле восстановят парк "Юбилейный" на президентский грант 33
08:11
Эксперт рассказал, как открыть примерзшую дверь в автомобиле 0
07:40
Одни ухабы да ямы. Барнаульцы жалуются на нечищеные новые дороги 17
07:07
Проекты НКО из Алтайского края выиграли гранты президента на сумму свыше 30 млн 1
06:32
Этот кот сломался, несите другого. Фотоподборка о странностях наших питомцев 3
06:01
До +6 градусов потеплеет в Алтайском крае 17 января 1
23:50
Такой день. Жалобы на бийский роддом и нападение на медиков в Барнауле 1
23:13
В России создали тест, выявляющий коронавирус за полтора часа 3
22:47
Инвалида обвиняют в убийстве 25-летнего жителя Алтайского края 2
22:11
Умер глава группы компаний Ротшильдов 7
21:44
Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами 0
21:09
В Алтайском крае падает число свободных коек для больных ковидом 4
20:42
"Он был счастлив". Водитель насмерть сбил собаку в Алтайском крае 17
20:17
Ферму на острове с верблюдами и павлинами продают под Бийском 1
19:46
Четырех человек спасли при пожаре в многоэтажке в Бийске 0
19:13
В Горном Алтае третий день ищут пропавшего подростка 0
18:39
Подозреваемого в убийстве редактора СМИ задержали 3
18:13
+6°С и метели. Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде 0
17:39
Главного редактора СМИ убили в собственной квартире в Рязани 1
17:15
Еще три человека с коронавирусом умерли в Горном Алтае 0
16:58
Милонов усомнился в получении духовного опыта во время купания на Крещение 2
16:28
В Алтайском крае грузовик сбил пешехода во время обгона. Видео 4
15:53
Более 24 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:24
"Нервотрепка ого-го какая!" Пациентки бийского роддома пожаловались на плохие условия 1
14:48
Голикова рассказала о бесплатной вакцинации от коронавируса в России 2
14:20
37 мест для купания на Крещение оборудуют в Алтайском крае 0
13:47
Российский режиссер снимет первый эпизод сериала по игре The Last of Us 0
13:15
Пьяный похоронный агент напал на бригаду скорой помощи в Барнауле 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.