Инструкции по экспорту. В Барнауле пройдет бесплатный вебинар для предпринимателей

Алтайский центр "Мой бизнес" приглашает предпринимателей на бесплатный мастер класс по экспортной деятельности. Вебинар пройдет 21 января 2021 года. Эксперты расскажут об алгоритмах поиска зарубежного партнера. Трансляция будет проведена с 10:00 до 14:00 по местному времени на площадке центра. Подать заявку для участия можно на сайте мойбизнес22.рф.

Спикером выступит тренер-эксперт по внешнеторговой деятельности, внештатный консультант Новосибирской торгово-промышленной палаты и федеральный тренер акселерационной программы "Экспортный форсаж" Анна Руднева.

Что будет на вебинаре?

чек-лист для анализа товара как ключа к зарубежному рынку;

критерии сбора информации по интересующему экспортному региону;

виды исследований и выбор аналитических ресурсов;

барьеры и требования новых рынков;

алгоритм работы с дистанционными источниками поиска партнера.

Как утверждают специалисты центра "Мой бизнес" – самостоятельный поиск контрагента экономит время и ресурсы, расширяет горизонты бизнеса и позволяет предпринимателю выходить на качественно новый уровень работы.

Алтайский центр "Мой бизнес"

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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