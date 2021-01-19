Землетрясение произошло на Алтае

Подземный толчок магнитудой 2,8 зафиксирован в Улаганском районе Республики Алтай 19 января. По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, эпицентр находился примерно в 97 километрах к северо-востоку от Кош-Агача рядом с границей региона с Тувой.

Согласно данным сейсмологов, интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 3,1 балла.

Напомним, что 12 января в Горном Алтае произошли сразу два землетрясения. По данным сейсмологов, первый толчок зафиксировали в Улаганском районе в 13:56 по местному времени. Интенсивность в эпицентре достигла 3,4 балла по шкале MSK-64, а магнитуда составила 3,0.

В 14:29 ученые зарегистрировали второй толчок магнитудой 2,7 и интенсивностью сотрясений 2,9 балла. Эпицентр находился неподалеку от первого.