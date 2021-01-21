Алтайские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина

Алтайские коммунисты в 97-ю годовщину смерти Владимира Ильича Ленина провели памятные акции. Коммунисты нескольких поколений собрались у памятника на площади Советов.

Вот уже 97 лет как нет Владимира Ильича. Но его идеи, его заветы, его принципы борьбы против эксплуататоров вооружают нас на современном этапе борьбы за социализм. 26 января 1926 года на заседании II Всесоюзного съезда Советов прозвучали знаменитые сталинские слова: "Мы, коммунисты, — люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы — те, которые составляем армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание члена партии, основателем и руководителем которой является товарищ Ленин", — сказал первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ Анатолий БАРСУКОВ.