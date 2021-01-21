10 человек эвакуировали при пожаре в многоквартирном доме в Славгороде

Пожар произошел в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома по улице Герцена в Славгороде. Звеньям газодымозащитной службы удалось эвакуировать из здания 10 человек, в том числе двоих детей.

Как сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, информация о возгорании поступило 21 января в 14:59. На момент прибытия спасателей из квартиры на первом этаже шел густой дым. Очаг оказался в одной из комнат – горели вещи и мебель.

На ликвидацию пожара площадью около 7 квадратных метров и пожарников ушло 10 минут. Всего в ликвидации огня участвовали девять человек личного состава и две единицы пожарной техники. Травмирования и гибели людей удалось избежать.