Жители Октябрьского района попросили вернуть Вячеславу Новикову пост главы

Общественники обратились к мэру Барнаула Вячеславу Франку с призывом вернуть на пост главы Октябрьского района Вячеслава Новикова. Обращение опубликовал Telegram-канал "Ненегреев".

Авторы инициативы назвали сообщения в СМИ о громком деле по факту вождения в состоянии опьянения "травлей", а административное дело против Новикова "явно срежиссированным".

"Не сумев добиться правосудия, Вячеслав Григорьевич не справился с эмоциями, идущими от души, от того, что он привык все делать по закону, по правде... Он написал заявление и ушел с поста главы Октябрьского района, – утверждают авторы обращения. – Даже если он был в той ситуации не прав, он ответил за свою ошибку сполна. А за одного битого двух небитых дают.

Пришедший на место Новикова Андрей Овсянников не проработал на новой должности даже трех месяцев, уйдя в отставку по собственному желанию. Инициаторы возвращения Новикова уверены, что это будет наиболее мудрым решением.

"Его здесь все знают и уважают! Все понимаем, почему он ушел с должности, и высоко оцениваем его принципиальность и честность, – говорится в обращении. – Упросите Вячеслава Григорьевича Новикова вернуться на пост главы Октябрьского района! Такие идейные, профессиональные и честные люди – это наше достояние".

Напомним, что Вячеслава Новикова остановили 19 июля в Крутихинском районе Алтайского края. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее его лишили водительских прав.

Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью. Правоохранителей эта история не впечатлила, и суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста, однако отбывать срок Новиков не спешил и ушел на больничный.

Одновременно чиновник обратился в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове, пытаясь оспорить как лишение прав, так и наказание за езду без них. Последний раз Новиков подал документы на обжалование 20 октября, однако суд отказал ему.

Городские и региональные власти устали от судебных тяжб Новикова и подыскали ему замену. С 19 октября временно исполняющим обязанности главы Октябрьского района Барнаула стал бывший глава Троицкого района Алтайского края Андрей Овсянников, а 10 ноября Новиков добровольно покинул свой пост, после чего Овсянников занял его место.