Жители Октябрьского района попросили вернуть Вячеславу Новикову пост главы

Общественники обратились к мэру Барнаула Вячеславу Франку с призывом вернуть на пост главы Октябрьского района Вячеслава Новикова. Обращение опубликовал Telegram-канал "Ненегреев".
Авторы инициативы назвали сообщения в СМИ о громком деле по факту вождения в состоянии опьянения "травлей", а административное дело против Новикова "явно срежиссированным".
"Не сумев добиться правосудия, Вячеслав Григорьевич не справился с эмоциями, идущими от души, от того, что он привык все делать по закону, по правде... Он написал заявление и ушел с поста главы Октябрьского района, – утверждают авторы обращения. – Даже если он был в той ситуации не прав, он ответил за свою ошибку сполна. А за одного битого двух небитых дают.
Пришедший на место Новикова Андрей Овсянников не проработал на новой должности даже трех месяцев, уйдя в отставку по собственному желанию. Инициаторы возвращения Новикова уверены, что это будет наиболее мудрым решением.
"Его здесь все знают и уважают! Все понимаем, почему он ушел с должности, и высоко оцениваем его принципиальность и честность, – говорится в обращении. – Упросите Вячеслава Григорьевича Новикова вернуться на пост главы Октябрьского района! Такие идейные, профессиональные и честные люди – это наше достояние".
Напомним, что Вячеслава Новикова остановили 19 июля в Крутихинском районе Алтайского края. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее его лишили водительских прав.
Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью. Правоохранителей эта история не впечатлила, и суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста, однако отбывать срок Новиков не спешил и ушел на больничный.
Одновременно чиновник обратился в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове, пытаясь оспорить как лишение прав, так и наказание за езду без них. Последний раз Новиков подал документы на обжалование 20 октября, однако суд отказал ему.
Городские и региональные власти устали от судебных тяжб Новикова и подыскали ему замену. С 19 октября временно исполняющим обязанности главы Октябрьского района Барнаула стал бывший глава Троицкого района Алтайского края Андрей Овсянников, а 10 ноября Новиков добровольно покинул свой пост, после чего Овсянников занял его место.
Комментарии
алллёёё!!
кто эти "барнаульцы"????
я против
зачем взяд закон разворачивать?
пусть этот болезный на пенсии сидит, детей малолетних нянчит
травлей???
кто его поил и за руль садил?
кто его лишенника силком заставил рулить по трассе???
кто эти демоны??
нарушил закон- отвечай!!!
Самый убогий район города, спасибо Новикову. Гнать таких подальше
эти барнаульцы это его родственники?
А было бы наверное забавно если его обратно взяли. Ну имейте совесть "барнаульцы" так нашего мэра троллить. Он вам не клоун что бы часовые пояса туда сюда менять, у него и так славы хватает.
издевательство над здравым смыслом
редакции - а слабо разместить текст обращения с фио авторов!?
26.01.2021 16:40
- гость -
Гость, а слабо тебе пройти по ссылке и увидеть что там нет ни автора ни ни текста?
И Овсянников покинул пост главы не без помощи... освободили трон для Новикова.
ужас... Но мы же не 90-е живем
Боровикову!!!! она умная, образованная, продвинутая, хорошо знает Октябрьский район, особенно пивнушки и забегаловки, и у нее нет машины, ее пьяной за рулем точно не помают!!!!
Ну да - а то удивлять барнаульцев же некому! Ни тебе гигантских тюльпанов, ни столь же гигантских яиц... Пичалька, однако!
Даже если он был в той ситуации не прав, он ответил за свою ошибку сполна
Прям сполна? и 10 суток отсидел???
т.е. вообще больше нет желающих???
неужели дожили до того, что некому район поручить?
все, закончились все старперы?
поставьте фризена чтоли))
26.01.2021 16:45
лдпр-овец
в смысле она прибухивает?
26.01.2021 16:47
- гость -
Даже если он был в той ситуации не прав, он ответил за свою ошибку сполна
Прям сполна? и 10 суток отсидел???
да, кстати, он не понес никакого наказания, как он с опухолью в голове будет работать?
СРАМОТА!!!!!
У нас нет достойных занять сей пост? Новиков своими действиями превратил всю ситуацию в шоу, а сейчас его опять на пост главы? Цирк уехал, клоуны остались?
Нет конечно. Он уже отрезаный ломоть. А то, что травля была - это точно, никто и не отказывается. И сам виноват и травля была. Вот такая обоюдка.
26.01.2021 16:45
лдпр-овец
Боровикову!!!! она умная...
Она толще Овсянникова
вообще , будь он нормальным человеком, после вынесения решаения отсидел бы свой срок, вышел и все про него сразу бы и забыли.
зачем начал эти аппеляции , к чему?
что он хотел кому доказать или оспорить?
там практика однозначная.
хотя нормальный человек пьяный не ездит за рулем.
как то так...
Хотелось бы список этих сочувствующих поимённо.
Новиков
Новикова
Новиков
Новиков
Новиков
Новиков
Новикова
Новикова
Новикова
Новикова
Новикова
Новикова
Новикова
весеннее обострение???
что за бред то? жители попросили Новикова вернуться на пост? сами то верите в то что пишете? а если бы эта м..зь сбила кого ни будь по пьянке