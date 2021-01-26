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Новости

Жители Октябрьского района попросили вернуть Вячеславу Новикову пост главы

, ИА "Амител"
Разбирательство в отношении экс-чиновника подписанты назвали "травлей"
Вячеслав Новиков / Фото: barnaul.org

Вячеслав Новиков / Фото: barnaul.org

Общественники обратились к мэру Барнаула Вячеславу Франку с призывом вернуть на пост главы Октябрьского района Вячеслава Новикова. Обращение опубликовал Telegram-канал "Ненегреев".

Авторы инициативы назвали сообщения в СМИ о громком деле по факту вождения в состоянии опьянения "травлей", а административное дело против Новикова "явно срежиссированным".

"Не сумев добиться правосудия, Вячеслав Григорьевич не справился с эмоциями, идущими от души, от того, что он привык все делать по закону, по правде... Он написал заявление и ушел с поста главы Октябрьского района, – утверждают авторы обращения. – Даже если он был в той ситуации не прав, он ответил за свою ошибку сполна. А за одного битого двух небитых дают.

Пришедший на место Новикова Андрей Овсянников не проработал на новой должности даже трех месяцев, уйдя в отставку по собственному желанию. Инициаторы возвращения Новикова уверены, что это будет наиболее мудрым решением.

"Его здесь все знают и уважают! Все понимаем, почему он ушел с должности, и высоко оцениваем его принципиальность и честность, – говорится в обращении. – Упросите Вячеслава Григорьевича Новикова вернуться на пост главы Октябрьского района! Такие идейные, профессиональные и честные люди – это наше достояние".

Напомним, что Вячеслава Новикова остановили 19 июля в Крутихинском районе Алтайского края. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее его лишили водительских прав. 

Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью. Правоохранителей эта история не впечатлила, и суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста, однако отбывать срок Новиков не спешил и ушел на больничный.

Одновременно чиновник обратился в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове, пытаясь оспорить как лишение прав, так и наказание за езду без них. Последний раз Новиков подал документы на обжалование 20 октября, однако суд отказал ему.

Городские и региональные власти устали от судебных тяжб Новикова и подыскали ему замену. С 19 октября временно исполняющим обязанности главы Октябрьского района Барнаула стал бывший глава Троицкого района Алтайского края Андрей Овсянников, а 10 ноября Новиков добровольно покинул свой пост, после чего Овсянников занял его место.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.01.2021 16:30
- гость -

алллёёё!!
кто эти "барнаульцы"????
я против
зачем взяд закон разворачивать?
пусть этот болезный на пенсии сидит, детей малолетних нянчит

26.01.2021 16:31
- гость -

травлей???
кто его поил и за руль садил?
кто его лишенника силком заставил рулить по трассе???
кто эти демоны??

нарушил закон- отвечай!!!

26.01.2021 16:34
гость

Самый убогий район города, спасибо Новикову. Гнать таких подальше

26.01.2021 16:36
krash

эти барнаульцы это его родственники?

26.01.2021 16:39
- гость -

А было бы наверное забавно если его обратно взяли. Ну имейте совесть "барнаульцы" так нашего мэра троллить. Он вам не клоун что бы часовые пояса туда сюда менять, у него и так славы хватает.

26.01.2021 16:40
- гость -

издевательство над здравым смыслом

редакции - а слабо разместить текст обращения с фио авторов!?

26.01.2021 16:45
- гость -


26.01.2021 16:40
- гость -


Гость, а слабо тебе пройти по ссылке и увидеть что там нет ни автора ни ни текста?

26.01.2021 16:45
гостьЯ

И Овсянников покинул пост главы не без помощи... освободили трон для Новикова.


ужас... Но мы же не 90-е живем

26.01.2021 16:45
лдпр-овец

Боровикову!!!! она умная, образованная, продвинутая, хорошо знает Октябрьский район, особенно пивнушки и забегаловки, и у нее нет машины, ее пьяной за рулем точно не помают!!!!

26.01.2021 16:45
- гость -

Ну да - а то удивлять барнаульцев же некому! Ни тебе гигантских тюльпанов, ни столь же гигантских яиц... Пичалька, однако!

26.01.2021 16:47
- гость -

Даже если он был в той ситуации не прав, он ответил за свою ошибку сполна
Прям сполна? и 10 суток отсидел???

26.01.2021 16:51
- гость -

т.е. вообще больше нет желающих???
неужели дожили до того, что некому район поручить?
все, закончились все старперы?
поставьте фризена чтоли))

26.01.2021 16:51
- гость -

26.01.2021 16:45
лдпр-овец

в смысле она прибухивает?

26.01.2021 16:52
- гость -

26.01.2021 16:47
- гость -
Даже если он был в той ситуации не прав, он ответил за свою ошибку сполна
Прям сполна? и 10 суток отсидел???


да, кстати, он не понес никакого наказания, как он с опухолью в голове будет работать?

26.01.2021 16:54
- гость -

СРАМОТА!!!!!

26.01.2021 16:58
- гость -

У нас нет достойных занять сей пост? Новиков своими действиями превратил всю ситуацию в шоу, а сейчас его опять на пост главы? Цирк уехал, клоуны остались?

26.01.2021 17:01
- гость -

Нет конечно. Он уже отрезаный ломоть. А то, что травля была - это точно, никто и не отказывается. И сам виноват и травля была. Вот такая обоюдка.

26.01.2021 17:05
- гость -

26.01.2021 16:45
лдпр-овец
Боровикову!!!! она умная...

Она толще Овсянникова

26.01.2021 17:07
- гость -

вообще , будь он нормальным человеком, после вынесения решаения отсидел бы свой срок, вышел и все про него сразу бы и забыли.
зачем начал эти аппеляции , к чему?
что он хотел кому доказать или оспорить?
там практика однозначная.

26.01.2021 17:08
- гость -

хотя нормальный человек пьяный не ездит за рулем.
как то так...

26.01.2021 17:14
- гость -

Хотелось бы список этих сочувствующих поимённо.

26.01.2021 17:24
- гость -

Новиков
Новикова
Новиков
Новиков
Новиков
Новиков
Новикова
Новикова
Новикова
Новикова
Новикова
Новикова
Новикова

26.01.2021 17:30
Гость

весеннее обострение???

26.01.2021 17:38
гость

что за бред то? жители попросили Новикова вернуться на пост? сами то верите в то что пишете? а если бы эта м..зь сбила кого ни будь по пьянке

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