Депутаты Алтайского Заксобрания не без дискуссии приняли решение ослабить правила проведения митингов и пикетов в регионе. Теперь протестовать (по крайней мере в теории) можно будет в торговых центрах, на рынках и даже рядом с жилыми домами. Оппозиция в стенах АКЗС, несмотря на либеральный характер поправок, заявила, что власти не настроены на диалог с недовольными гражданами. Поправки в законопроект обсуждали на сессии АКЗС 28 января.

По словам руководителя фракции КПРФ Марии Прусаковой, сейчас в стране наметился "левый поворот". "Социальный градус народного недовольства и возмущения достигает крайней точки. Это выливается в то, что разные "Робин Гуды" могут безответственно объявить в соцсетях флешмоб и под него выходят люди. И это персонаж, который получил уголовный срок далеко не за то, что бабушку в неположенном месте через дорогу перевел. Он его получил за кражу леса", – прокомментировала коммунистка деятельность Алексея Навального, не называя его имени.

Также в вину "борцу с коррупцией" было поставлено то, что он поддержал увеличение пенсионного возраста в России. При этом Прусакова напомнила, что митинги Навальному и его сторонникам никто не согласовывал, но он тем не менее вывел на них десятки тысяч людей.

Отчасти коммунистку поддержали справедливороссы. Так, Владислав Вакаев, как историк по образованию, предупредил коллег-депутатов, что ограничивать права людей – это тупиковый путь.

"Можно принять закон о запрете кашля. Но кашель – естественная реакция организма, когда ему плохо. А митинг – он как кашель, это реакция общества. Нужно лечить причину болезни, а не ее последствия", – сказал Вакаев.

А вот его однопартиец, глава фракции СР Александр Молотов обратил внимание, что власти последовательно проводят политику, направленную на ужесточение закона о митингах. Все это может привести к тому, что легально провести мероприятие в будущем не получится и тогда люди начнут собираться незаконно.

"Власть всячески пытается запретить даже одиночные пикеты. По сути, это делается против добропорядочных граждан и системной оппозиции. Вот те силы, которые вывели в субботу людей на улицу, они что, уведомления подавали? Они хотя бы пытались соблюсти ваши запреты? Нет", – напомнил собравшимся Молотов.

Остальные депутаты в дискуссию предпочли не вступать. В итоге 46 парламентариев выступили за поправки в закон, еще 13 человек воздержались, а один голосовать не стал.