Депутаты Алтайского Заксобрания не без дискуссии приняли решение ослабить правила проведения митингов и пикетов в регионе. Теперь протестовать (по крайней мере в теории) можно будет в торговых центрах, на рынках и даже рядом с жилыми домами. Оппозиция в стенах АКЗС, несмотря на либеральный характер поправок, заявила, что власти не настроены на диалог с недовольными гражданами. Поправки в законопроект обсуждали на сессии АКЗС 28 января.
По словам руководителя фракции КПРФ Марии Прусаковой, сейчас в стране наметился "левый поворот". "Социальный градус народного недовольства и возмущения достигает крайней точки. Это выливается в то, что разные "Робин Гуды" могут безответственно объявить в соцсетях флешмоб и под него выходят люди. И это персонаж, который получил уголовный срок далеко не за то, что бабушку в неположенном месте через дорогу перевел. Он его получил за кражу леса", – прокомментировала коммунистка деятельность Алексея Навального, не называя его имени.
Также в вину "борцу с коррупцией" было поставлено то, что он поддержал увеличение пенсионного возраста в России. При этом Прусакова напомнила, что митинги Навальному и его сторонникам никто не согласовывал, но он тем не менее вывел на них десятки тысяч людей.
Отчасти коммунистку поддержали справедливороссы. Так, Владислав Вакаев, как историк по образованию, предупредил коллег-депутатов, что ограничивать права людей – это тупиковый путь.
"Можно принять закон о запрете кашля. Но кашель – естественная реакция организма, когда ему плохо. А митинг – он как кашель, это реакция общества. Нужно лечить причину болезни, а не ее последствия", – сказал Вакаев.
А вот его однопартиец, глава фракции СР Александр Молотов обратил внимание, что власти последовательно проводят политику, направленную на ужесточение закона о митингах. Все это может привести к тому, что легально провести мероприятие в будущем не получится и тогда люди начнут собираться незаконно.
"Власть всячески пытается запретить даже одиночные пикеты. По сути, это делается против добропорядочных граждан и системной оппозиции. Вот те силы, которые вывели в субботу людей на улицу, они что, уведомления подавали? Они хотя бы пытались соблюсти ваши запреты? Нет", – напомнил собравшимся Молотов.
Остальные депутаты в дискуссию предпочли не вступать. В итоге 46 парламентариев выступили за поправки в закон, еще 13 человек воздержались, а один голосовать не стал.
Комментарии
И это персонаж, который получил уголовный срок далеко не за то, что бабушку в неположенном месте через дорогу перевел. Он его получил за кражу леса", – прокомментировала коммунистка деятельность Алексея Навального, не называя его имени.
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А за что был судим кумир всех комми - Сталин?
Задумался нужно. Почему Навальный сумел оболванить молодежь по всей стране . А наши господа товарищи барины отвечающие за молодёжную политику чем занимались. Кто ответит и чем. Опять Путин виноват.
Власть всячески пытается запретить даже одиночные пикеты. По сути, это делается против добропорядочных граждан и системной оппозиции.
депутат что, обновленную конституцию не читал
"В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, ПОЛИТИЧЕСКАЯ и социальная СОЛИДАРНОСТЬ"
политически солидаризироваться надо а не недовольство свое на одиночных пикетах демонстрировать )))
Эх, Маня... Глядя на Ваши телодвижения, сразу вспоминается фильм "Продажные против продажных. А ведь хотел за Вас голосовать осенью...
"что ограничивать права людей – это тупиковый путь", ну почему же, 1917 год показал, что чем сильнее ограничивают права людей, тем более жестко народ расправиться со своими угнетателями!
Ну вот и Маруся Прусакова определилась окончательно - она теперича в связке с ворами и жуликами!
Зря коммунистическую идеологию не запретили и люстрации не провели.
Этого говна бы экс-КПССного сейчас нигде не было, таксистами бы работали
Мдяяя, вот и начала проявляться суть "системной оппозиции" наших коммунистов... Печально... Они, в моем понимании, были единственными, за кого можно было голосовать. Теперь этот список пуст..
Зря коммунистическую идеологию не запретили
коммунистическая идеология теперь в КНР и КНДР
а КПСС с 1961 года уже не коммунисты)))
Они, в моем понимании, были единственными, за кого можно было голосовать
так их для этого и не стали разгонять, а по сути они оппортунисты а ни какие не коммунисты)))
Кстати да, у неё муженёк вроде коммерс. Представляю какая там царит классовая ненависть. Хотя и под нэпмана он вполне попадает.
С коммуняками было всё совершенно ясно на выборах красноярского бухгалтера, когда красные не выставили кандидатуру. Показали свой звериный оскал приспособленчества.
В это время оппозиции нужно объединиться против едросов, а они за обнуленного топят...
В это время оппозиции
Кто оппозиция? КПРФ? Они уже 25 лет как ручные. Если только оппозиция народу РФ.
Если бы КПРФ не объединялась то с властью на выбоах нашего губера, то с Навальным на выборах в Мосгордуму и митингах за Навального, он не были бы политическими лицами с низкой социальной ответственностью