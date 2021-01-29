Барнаульского подростка допросили после незаконной акции в поддержку Навального

В Барнауле по итогам акции 23 января в отношении несовершеннолетнего местного жителя возбудили административное дело по статье о нарушении правил поведения в условиях режима повышенной готовности, а после этого вызвали на допрос в Следственный комитет.

"Допрашивали несовершеннолетнего в статусе свидетеля в рамках уголовного дела по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 151.2 УК)", — рассказали правозащитники организации "ОВД-Инфо".

Мать подростка уверена, что ее ребенок стоял в стороне от акции и противоправных действий не совершал. У женщины есть видеозапись с протестной акции.

Напомним, что несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального прошли 23 января по всей стране. По данным алтайской полиции, в Барнауле по всему городу в акции приняли участие 2 тыс. человек. Разгонять людей начали только после того, как кто-то начал кидать в сотрудников правоохранительных органов снежки. Всего, по данным правозащитников, в Барнауле задержали 29 человек.

Повторные акции протеста по всей стране назначены на 31 января. ГУ МВД по Алтайскому краю напомнило жителям региона об ответственности за призывы и участие в несанкционированных митингах.