На Алтае "лавина" с крыши перевернула машину и помяла еще несколько

Фото: instagram.com/_gorno_altaysk_one

На три автомобиля, припаркованные неподалеку от рынка "Весна" в Горно-Алтайске, сошел снег с крыши здания. Кадры с места происшествия опубликовали на странице gorno_altaysk_one в Instagram.

"Лавина" оказалась настолько мощной, что одна из иномарок перевернулась на крышу. Две другие машины также получили существенные повреждения.

По словам очевидцев, по счастливому стечению обстоятельств в этот момент людей рядом с транспортными средствами не было, поэтому обошлось без жертв.

Ранее amic.ru писал, что мужчина чистил кровлю одноэтажного дома и оказался под завалами сошедшего с крыши снега. Потребовалась помощь спасателей.