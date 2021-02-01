Житель Алтая пришел мириться с возлюбленной и сломал ей нос

20-летний житель Горно-Алтайска пришел мириться с бывшей возлюбленной, но во время разговора поссорился с ней и сломал девушке нос. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МВД.

По данным полиции, о травме 21-летней пациентки правоохранителям рассказал медработник, к которому горожанка обратилась за помощью. Она также призналась, что увечье ей нанес экс-бойфренд, с которым они жили вместе. Вскоре молодого человека доставили в отделение, где он признался в содеянном.

"Предварительно установлено, что после многочисленных ссор и скандалов, потерпевшая решила порвать отношения с сожителем и выгнала его из дома. Однако через несколько дней молодой человек решил вернуть избранницу и отправился для разговора к ней домой. В ходе общения между молодыми людьми произошла очередная ссора. Девушка категорически отказалась продолжать отношения. Разозлившись, подозреваемый несколько раз ударил ее кулаком по лицу, после чего ушел", – рассказали в полиции.

Полицейские завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Уточняется, что молодой человек до этого уже был судим.