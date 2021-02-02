СМИ: в Барнауле рабочий упал в чан для плавки металла

Вечером 27 января на одном из сталелитейных производств Барнаула произошел несчастный случай. По информации местных Telegram-каналов, мужчина упал в чан для плавки металлов.
В полицейской сводке сказано, что инцидент произошел в здании по адресу Трактовая, 80, пишет "Банкфакс". Двое мужчин находились на смене. Один из них отошел, а когда вернулся, увидел, что его товарищ упал в чан для плавки металла. Пострадавшему вызвали скорую помощь, которая госпитализировала его в ожоговое отделение больницы № 3. Он получил ожоги I, II и III степени на 40 % площади тела.
В Следственном комитете изданию рассказали, что сообщения о происшествии не получали.
Ранее amic.ru писал о том, что 27-летний рабочий упал со Старого моста и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Комментарии
В Следственном комитете изданию рассказали, что сообщения о происшествии не получали.
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Разумеется не получали. Это же не тот случай когда старый дед предположительно газом отравился.
производственный травматизм зашкаливает
За дедом проверять нечего, там все в порядке и нечего силы тратить туда! У нас полно нарушений закона во всех сферах!
2.02.2021 10:46
- гость -
Один человек упал, у вас уже зашкалило.