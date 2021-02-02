СМИ: в Барнауле рабочий упал в чан для плавки металла

Вечером 27 января на одном из сталелитейных производств Барнаула произошел несчастный случай. По информации местных Telegram-каналов, мужчина упал в чан для плавки металлов.

В полицейской сводке сказано, что инцидент произошел в здании по адресу Трактовая, 80, пишет "Банкфакс". Двое мужчин находились на смене. Один из них отошел, а когда вернулся, увидел, что его товарищ упал в чан для плавки металла. Пострадавшему вызвали скорую помощь, которая госпитализировала его в ожоговое отделение больницы № 3. Он получил ожоги I, II и III степени на 40 % площади тела.

В Следственном комитете изданию рассказали, что сообщения о происшествии не получали.

Ранее amic.ru писал о том, что 27-летний рабочий упал со Старого моста и получил травмы, несовместимые с жизнью.