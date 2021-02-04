Закусочная с русским духом. Где в Барнауле готовят домашние супы, салаты и жаркое

Русскую кухню любят за блины с икрой, жаркое, варенья, а также традиционные советские блюда – оливье, селедку под шубой. Также популярны изделия из теста: хлеб, пироги, блины, пельмени и вареники. В качестве напитков к русской кухне традиционно подают квас и морс. Но приготовить знаменитые блюда дома не всегда хватает времени и сил. Зато их можно отведать в кафе-закусочной "Вобла".

"Вобла" – кафе, где подают традиционные русские угощения: винегрет, сельдь под шубой, салат зимний, жареный картофель с луком, различные соленья, отварные пельмени с маслом или вареники с капустой, картофелем, грибами, а также гренки и драники со сметаной. Кроме того, повара готовят вкуснейшие супы – борщ и солянку, а также разные виды мяса: котлеты, тефтели, гуляш, бифштексы, шашлык и многое другое.

В "Вобле" также работает доставка – вы можете заказать обед домой или в офис. Все блюда тщательно упакуют, чтобы привезти их в целости и сохранности. Скорость доставки зависит от района, но в "Вобле" обещают, что еда не успеет остыть. Вы почувствуете, будто ваш заказ приготовили несколько минут назад – даже если это пирожки или чебуреки.

Доставка работает с 10:00 до 22:00 часов. Есть две зоны: желтая и зеленая. В пределах зеленой зоны блюда вам привезут бесплатно при заказе от 700 рублей (если сумма меньше, нужно доплатить 150 рублей). В желтой зоне доставка стоит 250 рублей, но заказ от 1000 рублей привезут бесплатно.

Сделать заказ можно на сайте "Воблы", а также по телефону 36-00-36.

Адреса кафе-закусочных "Вобла" в Барнауле:

​Власихинская, 154а

Малахова, 67

Попова, 105а

Гущина, 173е

Балтийская, 44б

