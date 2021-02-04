156 единиц техники будут чистить от снега улицы Барнаула в ночь с 4 на 5 февраля

В ночь с 4 на 5 февраля над очисткой дорог Барнаула будет работать 156 единиц снегоуборочной техники, из которой 58 – наемные. Количество единиц спецтранспорта будет увеличено за счет привлечения автосамосвалов, автогрейдеров и фронтальных погрузчиков для максимального объема вывоза снега из города.

Как пишет пресс-центр мэрии, в течение дня главные магистрали прометались от свежевыпавшего снега, дорожные расчищали пешеходные переходы, лестничные марши, остановочные площадки. В ручной уборке было задействовано 140 человек.

Сегодня вывоз снега планируется с проспектов Ленина, Строителей, улиц Северо-Западной, 2-й Северо-Западной, 42-й Краснознаменной Бригады, Ползунова, Пушкина, Короленко, Никитина, Мамонтова, Георгиева, 50 лет СССР, Энтузиастов.