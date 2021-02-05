Отец троих детей задушил жену в Горно-Алтайске и отправился в тюрьму

Суд вынес приговор 46-летнему жителю Горно-Алтайска, обвиняемому в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

Как установлено следствием, 8 июня 2020 года пьяный мужчина во время ссоры на почве возникших неприязненных отношений накинул на шею гражданской жены пояс халата и принялся душить. В результате она скончалась от асфиксии.

"Осознав содеянное, мужчина пришел к соседям, сообщил о произошедшем и попросил вызвать бригаду скорой медицинской помощи, однако было уже поздно", – уточнили в ведомстве.

Мужчину признали виновным в убийстве и приговорили к 9,5 года колонии строгого режима.

У него остались трое детей, в том числе двое – малолетние. Их изъяли из семьи незадолго до преступления в связи с злоупотреблением алкоголем родителей. В настоящее время дети находятся под опекой близких родственников.