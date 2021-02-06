Автомобиль "нырнул" в кювет на Павловском тракте в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидиент Барнаул" сообщили об аварии на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной.

Внедорожник слетел в кювет и перевернулся. Машина получила серьезные повреждения, а доставать ее пришлось при помощи погрузчика.

Информации о пострадавших нет. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Комментария ГИБДД на момент публикации получить не удалось.

Ранее очевидцы сообщали об аварии в районе выезда из Новоалтайска в направлении села Березовка. ДТП произошло в районе ЖБИ около складов. По словам свидетелей, погиб как минимум один человек. На место происшествия прибыли спасатели, полицейские и медики.