Комитет по развитию предпринимательства в Барнауле получил нового руководителя

Новым руководителем председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула назначена Наталья Кротова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк.
В 2003 году Наталья Кротова окончила АГУ по специальности "Экономика и управление аграрным производством". В органах местного самоуправления города Барнаула работает с марта 2008 года.
Награждена благодарностью главы администрации города в 2015 году и почетной грамотой администрации города в 2018 году.
Напомним, пост стал вакантным после ухода Евгения Ноздрачева в январе 2021 года. При этом сам он проработал в должности полгода, сменив в июле 2020-го Александра Пугача, который, в свою очередь, оставил службу в связи с выходом на пенсию.
Комментарии
Чёт немного не по специальности!
Какая разница,
у них там так все и делают
Все правильно у неё с образованием, Барнаул это таже дерёвня и КРС тут полно!
Сельхозинститут на порядок круче кадры готовит, нежели универ!
Универ благополучно просрал свой статус! Пока Землюков рулит, толку не будет!
Подробнее давайте о трудовом пути и родственных связях. Где конкретно работала, должности, чья невестка и т.п. и т.д.