Комитет по развитию предпринимательства в Барнауле получил нового руководителя

Новым руководителем председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула назначена Наталья Кротова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк.

В 2003 году Наталья Кротова окончила АГУ по специальности "Экономика и управление аграрным производством". В органах местного самоуправления города Барнаула работает с марта 2008 года.

Награждена благодарностью главы администрации города в 2015 году и почетной грамотой администрации города в 2018 году.

Напомним, пост стал вакантным после ухода Евгения Ноздрачева в январе 2021 года. При этом сам он проработал в должности полгода, сменив в июле 2020-го Александра Пугача, который, в свою очередь, оставил службу в связи с выходом на пенсию.